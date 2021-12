Emma Marrone ha commosso il popolo del web condividendo momenti toccanti. Per l’occasione si è mostrata stupenda.

Dopo il recente taglio netto alla sua chioma, Emma Marrone torna a stupire il pubblico, sfoggiando un look irresistibile.

La cantante fiorentina, 37 anni, si è mostrata bellissima durante la finale di “X Factor”, stupendo non solo per il suo taglio sbarazzino, ma per l’abito indossato. Mai vista così, i fan sono rimasti senza fiato.

Anno dopo anno infatti la sua bellezza ha fatto breccia nel cuore degli italiani colpiti non solo dal suo timbro unico, ma anche dal suo fascino ipnotico. Fascino che salta subito all’occhio osservando gli ultimi scatti della cantante condivisi sulla sua seguitissima pagina Instagram, dedicati proprio alla serata di ieri.

Emma utilizza i social per narrare la sua vita professionale e personale, creando un dialogo con i suoi follower: 5,1 milioni per l’esattezza, ogni post apparso sul suo feed è tripudio di bellezza e di spontaneità, scatenandone le fantasie.

Emma Marrone: look mozzafiato per i momenti più speciali

Per vedere l’ultimo post di Emma Marrone, vai su Successivo