Pantone stabilisce il colore delle tendenze moda 2022: è il Very Peri e sta già diventando una mania tra i Vip e gli amanti del fashion.

Dalle sfilate allo street style, il Very Peri sta letteralmente invadendo il mondo della moda. Si tratta del colore Pantone del 2022: l’azienda invita chiunque ad esprimere la propria creatività e l’ha fatto diffondendo una campagna dal sapore pervinca. Le passerelle e, più in generale, il mondo del fashion, hanno già anticipato le tendenze mostrando outfit da cui possiamo trarre ispirazione. Siete pronti ad aggiungere qualcosa di Very Peri nelle vostre wishlist natalizie e colorare di viola i guardaroba?

Ma di che nuance si parla, esattamente, quando viene pronunciato il nome “Very Peri”? Ebbene, si tratta del blu pervinca, che prende il nome dall’omonima pianta, caratterizzata dalla capacità di crescere e svilupparsi anche in condizioni ambientali molto difficili.

Pantone ha selezionato questo colore come simbolico per l’anno che stiamo aspettando perché ha un carattere evocativo. Ci invita, dunque, a guardare avanti e ad adattarci all’importante fioritura che ci aspetta. E’ un colore molto spirituale, un blu con una punta di rosso che primeggia nella palette del viola, calmo e dinamico allo stesso tempo, molto versatile grazie alle innumerevoli sfumature.

Per simboleggiare la ripartenza che ci aspetta nel 2022, Pantone non poteva scegliere tonalità migliore del pervinca. Vestiamoci di Very Peri per indossare il colore sinonimo di un’entusiasmante rinascita.

A tal proposito, vediamo che scelte d’abbinamento possiamo compiere con questa nuance.

Alla scoperta del Very Peri, il colore Pantone delle tendenze moda primavera estate 2022

Lilla, glicine, orchidea, iris… la palette del viola era già nell’aria, quindi questa scelta cromatica non è stata più di tanto una sorpresa.

Il blu pervinca, dolcissima ed energica sfumatura del viola, sta già apparendo sulle passerelle internazionali.

Chanel, ad esempio, punta tutto sui dettagli: non a caso ha promosso la gonna con le piume leggerissime della collezione Chanel Resort 2022, e la borsa a cuore presentata all’ultima sfilata Métiers d’Art, le19M.

Lanvin invece, apre la sua sfilata con un abito in jersey viola e lo ripropone anche in una tonalità più chiara.

Versace ci insegna ad introdurlo all’interno di una palette vivace dedicata alla prossima stagione calda: vediamo il Very Peri indossato insieme al fucsia, al verde e all’arancione. Che esplosione!

Il turno di Jil Sander è stato assolutamente travolgente: ha avvolto gli spettatori della sfilata in una location tutta Very Peri e li ha lasciati ammirare abiti bianchi con decorazioni sul viola.

Anche le Vip, nei loro eventi più recenti, hanno posto davanti ai riflettori questa tonalità nella sua versione più carica e determinata, esaltando il suo lato misterioso e affascinante, che tocca punte di erotismo in grado di incantare lo spettatore. E’ il caso del vedo-non-vedo di Lady Gaga alla premiére di House of Gucci, di Zendaya e Anya Taylor Joy. Trés chic!

E se spostassimo la nostra attenzione al di fuori dei look che hanno sfilato in passerella, noteremmo che anche lo street style ci sta lanciando chiari insegnamenti riguardo le possibilità legate al Very Peri. E’ un colore entusiasmante e più versatile di quanto si possa pensare: provate ad azzardare accostandolo al nude, all’arancio, al sabbia, al blu navy.