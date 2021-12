“Vite al Limite”. Due gemelle affette entrambe da obesità patologica. Il loro passato infernale

“Vite al Limite”. La trasmissione di Real Time ci racconta la storia dolorosa di Brandi e Kandi Dreier, due sorelle gemelle affette da obesità patologica, pazienti del chirurgo Younan Nowzaradan

L’obesità è un gravissimo problema di salute che può addirittura condurre alla morte. Le persone che appaiono sulla nella docu-serie “Vite al limite” sul canale 31, Real Time, sono assolutamente consapevoli di questo fatto ma purtroppo non riescono facilmente a cambiare il loro malsano stile di vita.

Il titolo originale del programma è “My 600 lb life” che significa “La mia vita a 300 kg”. Tutti i partecipanti, puntata dopo puntata, hanno fatto arrivare l’ago della bilancia proprio intorno a quel peso, alla ricerca di un aiuto professionale da parte dell’autorevole dottor Nowzaradan, chirurgo bariatrico di origine iraniana. I pazienti combattono i loro demoni interiori e la dipendenza da cibo, sperando di cambiare il corso della propria esistenza. Alcuni riescono a trionfare, altri invece incorrono in ostacoli insormontabili. Vi raccontiamo la storia congiunta di due persone apparse nel primo episodio della quinta stagione del programma, le sorelle gemelle Brandi e Kandi Dreier.

“Vite al Limite”. Scopriamo che fine hanno fatto Brandi e Kandi Dreier

Brandi e Kandi Dreier sono due giovani ragazze, sorelle gemelle, originarie di Vancouver nello stato di Washington. All’età di 29 anni Brandi ha raggiunto il peso di 267 kg, Kandi, invece, 274 kg. Dietro il loro incredibile aumento di peso c’è un retroscena doloroso, così come accaduto per molti pazienti del dottor Nowzaradan. La madre delle ragazze era un’alcolizzata, il padre era uno spacciatore.

Fin dalla più tenera età sono state abbandonate a se stesse; non solo, un amico di famiglia le ha molestate sessualmente e il cibo è diventato la loro unica fonte di conforto.

Potevano contare unicamente l’una sull’altra. Entrambe spaventate dal perdere la propria vita e vedere morire la rispettiva sorella, hanno deciso di cambiare il loro percorso. Si sono affidate alle cure del celebre dottore televisivo recandosi a Houston (Texas) dove è situata la sua clinica specializzata.

Sono riuscite a soddisfare i requisiti richiesti per ottenere l’approvazione per il bypass gastrico. Tuttavia, se per Brandi tutto è filato liscio, la stessa cosa non si può dire per Kandi. Ha sofferto di insufficienza cardiaca ed è stata posta in coma farmacologico. “Non voglio che mia sorella muoia” – ha detto Brandi durante la puntata a loro dedicata – “Ho bisogno che lei ce la faccia, ha promesso che non mi avrebbe lasciato. Non posso farcela senza di lei”.

Fortunatamente Kandi si è risvegliata ed è riuscita a recuperare salute senza ulteriori complicazioni. Alla fine della puntata scopriamo che Brandi è riuscita ad arrivare al peso di 163 kg, mentre Kandi ne ha persi ben 100, arrivando al peso di 174 kg.

Nell’episodio di follow up, veniamo a sapere che hanno continuato il loro processo di dimagrimento. Brandi si è sposata con un uomo nome Femi Mark Eijs e hanno un bambino adorabile. Anche Kandi ha una compagna ed è una zia super felice.