Adriano Celentano via dall’Italia : il motivo mette i brividi. I dettagli

Adriano Celentano lascia tutti senza parole, ha deciso di andare via dall’Italia, il motivo mette i brividi. Ora come faremo senza il molleggiato?

Attore, cantautore e molto altro ancora, Adriano Celentano non è un semplice uomo, ma una vera leggenda dello spettacolo in Italia e nel mondo. Ha saputo farsi spazio nel cinema, in teatro ed in televisione, con molta originalità ed idee futuristiche.

Nasca a Molano nel 1938, con gli anni ha dato lustro al Paese grazie alla sua arte rivoluzionaria. Il suo primo amore fu Milena Cantù, con la quale ha realizzato la fondazione del Clan Celentano 1961. La vita però gli ha donato un’altra donna, Claudia Mori, attrice conosciuta su un set cinematografico dalla quale ha avuto tre figli: Rosita, Giacomo e Rosalinda.

Il loro amore è sembrato indistruttibile fino agli anni ’80, quando si venne a sapere di un flirt tra Celentano ed Ornella Muti, la notizia fu confermata anni più tardi, nel 2014 dall’attrice.

Il matrimonio tra Celentano e Claudia ha vissuto momenti di dolore, tristezza e rammarico, ma l’attrice ha deciso di sorvolare sulla situazione per il bene della famiglia e dei figli. Ora vivono felici da genitori e nonni.

Il Molleggiato ci lascia, vola in America

Il mitico Celentano negli anni è stato soprannominato il Molleggiato, dal momento che balla molleggiando, il suo stile, la sua ironia, la sua arguzia, hanno contribuito a scrivere le pagine della storia artistica in Italia.

Adriano è instancabile, la sua passione è stata trasmessa a tutti con grinta e decisione, non ha mai avuto peli sulla lingua anche a discapito di crearsi inimicizie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Chiara Ferragni svela retroscena della serie tv “The Ferragnez” in una serie di scatti esclusivi – FOTO

Una notizia sta allarmando i fan del Molleggiato che dovrà lasciare l’Italia e volare in America, non si sa per quanto tempo. Il motivo fa sorridere ma allo stesso tempo mette i brividi per quello che ne verrà fuori. Adriano dovrà registrare uno spot pubblicitario sul rum.

La musica di Adriano si è evoluta nel tempo, l’artista ha cercato di carpire le trasformazioni della stessa nei vari contesti di vita ed ha dato al suo pubblico sempre nuovi ritmi. Celentano ha scardinato anche il muro della musica americana, imponendosi nel mercato dell’oltreoceano.

Sta girando da qualche giorno un video sulle maggiori emittenti televisive americane, lo spot pubblicitario è della Captain Morgan, che ha scelto una canzone di Adriano del 1972, Prisencolinensinainciusol, per commercializzare il liquore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ai ferri corti: il gesto che ha spiazzato i fans

La cosa più singolare è che la lingua è totalmente inventata e gli americani stanno cercando di decifrare il messaggio.

IL VIDEO DEL CALENDARIO DELL’AVVENTO DI YESLIFE.IT