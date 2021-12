Alberto di Monaco, la decisione clamorosa che coinvolge Charlene: sudditi spiazzati

Alberto di Monaco è finito al centro dell’attenzione a seguito di una spiazzante decisione. Quello che è accaduto ha lasciato i sudditi senza fiato.

Giorni laconici per Alberto di Monaco, al fianco dei suoi gemelli nel loro settimo compleanno. Jacques e Gabriella, nati dal suo matrimonio con Charlene, hanno spento le candeline tra le braccia del padre, ma della madre nemmeno l’ombra.

Se lo scorso compleanno dei piccoli, la moglie del primogenito di Grace Kelly e Ranieri aveva condiviso foto casalinghe felici, con tanto di torta, per quest’anno la sua assenza si fa sentire, portando un vuoto incolmabile al principato.

Negli ultimi mesi la situazione della famiglia del Principe di Montecarlo è degenerata. Charlene infatti ha trascorso molto tempo in Sudafrica, suo paese d’origine, curandosi da una misteriosa malattia che l’avrebbe colpita. Lontana dai riflettori, da tutto e tutti, il suo rapporto con il marito sembra aver preso una svolta inaspettata.

Alberto di Monaco, nuova fase di vita inaspettata

Sposati da dieci anni, il rapporto tra Alberto di Monaco e Charlene sembra essere minato nel profondo. I due non si mostrano insieme dallo scorso 26 gennaio. Mese dopo mese hanno vissuto separati: in estate il Principe è voltato a Tokyo per presenziare alle Olimpiadi, appartiene al Comitato Olimpico Internazionale, mentre la consorte si trovava Sudafrica. Nata a Zimbabwe, quest’ultima si era recata nella sua terra natale per prendere parte ai funerali del re degli Zulu, ma avendo un’infezione in corso è rimasta in questa meta, su indicazione dei medici.

Secondo le indiscrezioni negli ultimi tempi sarebbe arrivata una pesante decisione che porterebbe la coppia a scoppiare. Decisione legata al loro divorzio che sarebbe determinato, in base a voci imperanti, anche dai tradimenti costanti di Alberto.

Charlene di recente è tornata a Monaco, per fermarsi tuttavia sola una settimana e recarsi di seguito in una clinica in Svizzera: sembra che si stata ricoverata per via della dpendenza da sonniferi. Le sue condizioni di salute continuano a destare preoccupazioni. Lontana dai figli nel giorno del loro compleanno, ha condiviso una dolce decida sui social nei loro confronti.

