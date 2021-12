Aurora Ramazzotti ha confessato di aver sofferto tanto in passato e di essere stata molto male, ma ora ne sta uscendo con l’aiuto della psicoterapia. Ecco perchè

Aurora Ramazzotti (Getty Images)Aurora Ramazzotti è la giovane e talentuosa figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Figlia d’arte, ha seguito le orme della madre e si sta dedicando da ormai parecchio alla carriera televisiva. Aurora ha iniziato con la conduzione del daytime di XFactor, ha affiancato la madre nello show televisivo Vuoi Scommettere?, è entrata a far parte del cast fisso della trasmissione Le Iene ed infine dal 4 ottobre di quest’anno conduce il programma Mistery Land, in onda su Italia 1, insieme ad Alvin.

Aurora Ramazzotti si racconta ai fan: “ho sofferto a causa dei miei genitori”

Aurora qualche tempo fa, tramite un gioco di stories su Instagram, aveva risposto ad alcune domande dei fan raccontando così anche di questioni molto personali. Alla domanda “hai sofferto la fama dei tuoi genitori?” la giovane showgirl ha risposto così: “Ho sofferto la cattiveria e la falsità della gente, i canoni di bellezza della società e l’opportunismo. Ma ho solo da ringraziare i miei genitori per avermi trasmesso le loro passioni e avermi insegnato ad essere forte.” In seguito ha anche affermato di star seguendo un percorso di psicoterapia che pian piano l’ha aiutata e la sta aiutando a superare tutto.

Aurora ha anche parlato del rapporto con mamma Michelle, rapporto molto turbolento in età adolescenziale. “Lei era giustamente molto severa e io bramavo la libertà. Ero ribelle ed avrei fatto di tutto per trasgredire le regole. Ora la ringrazio per avermi educata così e se mia figlia dovesse essere come ero io…probabilmente la bastonerei.”

La giovane Ramazzotti ha compiuto da pochi giorni 25 anni e sembra stare decisamente meglio. Complice l’amore di Eros e Michelle, dei suoi amici e dell’immancabile fidanzato Goffredo Cerza, sempre al suo fianco ormai dal 2017.