“Bello essere calciatori”, il bacio di Sara Croce è appassionato ma i fan notano altro – FOTO

Sara Croce regala una carezza al cuore dei suoi ammiratori mostrandosi in un momento intimo di grande tenerezza

“L’amore e la tosse non si possono nascondere” recita un vecchio proverbio popolare e nell’epoca dei social la massima diventa ancora più veritiera. Ne sono una prova Sara Croce e il suo fidanzato Gianmarco Fiory che non perdono occasione per mostrare al mondo il sentimento che li lega.

La bella modella si sta preparando per tornare nel cast della fortunata trasmissione di Canale 5 “Avanti un Altro” dove ritroverà il grande mattatore Paolo Bonolis. Sempre molto attiva sui social Sara ha raggiunto ormai l’invidiabile numero di un milione di follower su Instagram.

Al suo fianco da diverso tempo il portiere di calcio Gianmarco Fiory, attualmente svincolato dopo la sua esperienza nel Bari.

La foto di Sara Croce che fa sognare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

La Puglia sembra essere la terra perfetta per fare da sfondo all’amore che lega Sara Croce e Gianmarco Fiory. La coppia infatti si è lasciata ritrarre con l’inconfondibile panorama dei trulli alle loro spalle in una stupenda foto in bianco e nero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Non si possono coprire” Melissa Satta accontenta il web e le mostra: FOTO da vibrazioni illegali

Vestiti entrambi in modo decisamente casual hanno deciso di scambiarsi un tenerissimo bacio mentre la città pugliese fa da testimone silenzioso al loro amore. I fan più attenti non hanno potuto non notare il leggero sorriso complice che incornicia il volto della coppia.

Sara poi appare in questa foto in tutta la sua bellezza grazie alla ripresa di profilo che mette in risalto le sue curve mozzafiato che hanno scatenato l’invidia dei fan. Uno in particolare non è riuscito a trattenersi dallo scrivere che “bello essere un calciatore”.

La tenerezza del gesto non avrebbe mai potuto lasciare indifferenti i tanti follower che seguono la bella Sara sui social.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Strepitosa”: Emma Marrone irresistibile, mise da urlo per il momento più emozionante – FOTO

Anche la didascalia allo scatto lascia davvero poco all’immaginazione. La “Bonas” di Mediaset ha infatti scritto in modo diretto e sincero un semplice “Always“.

In questo modo Sara è riuscita nello scopo di fare una dolce dichiarazione d’amore al suo Gianmarco dicendo al mondo intero in sostanza che saranno sempre così innamorati come in questa foto.