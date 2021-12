Benessere a tavola: 5 incredibili benefici del peperoncino

Il peperoncino trova ampio uso nella cucina asiatica, dove è rinomato per le sue proprietà antibatteriche e antiparassitarie.

Dall’iconico colore rosso, al giallo e al verde più brillante, il peperoncino è un alimento rinomato a livello internazionale per i suoi effetti benefici sull’organismo. Oltre a essere un considerevole alleato per la salute del corpo proprio in virtù delle sue proprietà antibatteriche e antiparassitarie, questa particolare bacca dal sapore esclusivo e pungente cela tante altre sorprese essenziali per il nostro equilibrio psico-fisico. Scopriamo insieme 5 benefici per introdurre più spesso questo condimento nelle nostre ricette. Siete pronti a servire un po’ di piccantezza in tavola? Vediamo i vantaggi di una cucina più piccante.

Peperoncino: 5 benefici che non ti aspetti

alleato della linea: secondo alcuni studi, è scientificamente dimostrato che la famosa capsaicina contenuta all’interno del peperoncino acceleri il metabolismo. La spiegazione è molto semplice: una volta entrata in corpo, questa molecola aumenta la temperatura corporea. Per ristabilire l’equilibrio iniziale, il nostro corpo è pertanto costretto a bruciare più in fretta calorie. Tradotto: metabolismo più veloce; grassi bruciati più in fretta.

pelle giovane e tonica: grazie alla vitamina C e ad altri minerali, i peperoncini contrastano l'invecchiamento cellulare, garantendo una pelle sana, tonica e luminosa. Antinfiammatorio e antiparassitario naturale, il peperoncino aiuta a omogeneizzare i tessuti grazie alle sue proprietà antimacchie e antietà: queste bacche miracolose consento all'epidermide di rigenerarsi e di recuperare un aspetto giovanile grazie alla riduzione di irritazioni e infiammazioni.

amico del sistema immunitario: tesoriera naturale di oligoelementi, quali rame, magnesio, potassio, manganese, ferro, il peperoncino agevola il rafforzamento del sistema immunitario. Tra le sostanze più importanti si conta anche la capsaicina, composto chimico irritante ricco di proprietà antinfiammatorie.

previene le malattie cardiovascolari: diversi studi hanno confermato che un maggior consumo di peperoncino diminuisce il rischio di sviluppare malattie cardiovascolare. Anche questa volta la responsabile è la capsaicina, la fastidiosa molecola che provoca l'irritante sensazione di bruciore misto a calore a contatto con le mucose.