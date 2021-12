Questo è il segreto di Chiara Ferragni per essere la più sexy al party di Capodanno 2021: un body nero di pizzo, lo ha appena sfoggiato su Instagram!

Il body Intimissimi in pizzo nero è simbolo indiscusso di femme fatale e la regina delle influencer Chiara Ferragni non se lo lascia sfuggire.

La mamma di Vittoria e Leone rende i suoi fan partecipi di tutti i momenti di famiglia legati a queste Feste 2021, dall’albero di Natale alle vacanze sulla neve a St. Moritz. Sta coinvolgendo tutto il popolo di Instagram con la sua energia e la sua positività, dovute anche all’entusiasmo per l’uscita su Amazon Prime Video di The Ferragnez Series.

L’ultimo post ci travolge come un fulmine a ciel sereno: l’imprenditrice digitale si mostra sensualissima in posa davanti allo specchio della sua cabina armadio. Indossa il body di pizzo nero del brand Intimissimi, dedicato alle Feste di Natale 2021. Quale miglior periodo per indossarlo se non esattamente questo?

Chiara si conferma, ancora una volta e anche in fatto di lingerie, la nostra musa ispiratrice. E’ ufficiale: quest’anno, celeremo il meglio di noi sotto l’abito del pranzo di Natale e quello del cenone di Capodanno. Per seguire le tendenze moda Inverno 2021, saluteremo la tradizione del rosso per dare il benvenuto al sensualissimo gioco di merletti scuri e trasparenze che ci regala il body Intimissimi.

Feste di Natale 2021 all’insegna della sensualità: Chiara Ferragni ci regala una lezione preziosissima in fatto di lingerie, indossando il body in pizzo di Intimissimi

Riutilizzabile per ogni evento speciale, il body indossato da Chiara Ferragni si caratterizza per una scollatura profonda decorata in pizzo. E’ evidente la trasparenza del capo, ma copre abbastanza da non risultare volgare, grazie a sensualissimi giochi floreali.

Ha le maniche lunghe a palloncino che terminano con dei polsini stretti dello stesso tessuto in raso che viene ripreso nella parte inferiore del body, garantendo comfort e massima aderenza.

Può essere tranquillamente indossato con pantaloni ampi e giacca oversize lasciata aperta o con un completo di velluto per intensificarne l’eleganza e la sensualità.

Per chi non fosse abituata ad indossare i capi trasparenti, può sempre pensare di abbinare il body di Chiara Ferragni sotto un gilet in maglia colorato che lasci vedere le maniche a pois.

In ogni caso, l’effetto femme fatale è garantito!