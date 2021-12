Classifica FIMI: Fedez non riesce nell’impresa, al primo posto torna lui

Una dura competizione dalla quale è ancora una volta lui a uscirne vincitore: scopriamo chi ha conquistato nuovamente la vetta della classifica FIMI di questa settimana

Come ogni settimana è possibile dare uno sguardo all’andamento delle vendite dei singoli e degli album in Italia grazie ai dati diffusi da FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana). Come ogni settimana la classifica sembra riservare delle sorprese come dimostra in particolar modo il podio dei dischi più venditi, completamente rivoluzionato rispetto a sette giorni fa. Dopo il debutto al primo posto di “Disumano“, il nuovo progetto di Fedez, in molti si sono chiesti se il rapper sarebbe stato in grado di mantenere salda la prima posizione per una seconda settimana. Ecco cosa è accaduto.

FIMI: Fedez non ce la fa, inarrestabile Marracash

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Sebbene dopo una sola settimana dalla sua uscita “Disumano” sia stato certificato disco d’oro, i numeri ottenuti negli ultimi sette giorni non sono bastati per mantenersi sul podio degli album più venduti in Italia.

In prima posizione è infatti tornato Marracash con “Noi, Loro, Gli Altri” con il quale conquista anche la vetta della classifica dei vinili. Il rapper con il suo nuovo album ha sbaragliato la concorrenza e nonostante siano avvenute delle nuove uscite, nessuno è riuscito a surclassarlo. Neanche uno degli artisti italiani più amati, Marco Mengoni, che con il suo nuovo progetto discografico “Materia (Terra)” debutta al secondo posto. In terza posizione entra invece Coez con il nuovo disco “Volare“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Amici 21”, LDA festeggia il traguardo: Gigi D’Alessio ospite a sorpresa

Ritroviamo lo stesso identico podio anche per i vinili più venduti mentre è tutt’altra storia per la classifica dei singoli. Fedez perde nuovamente la posizione ottenuta la scorsa settimana con “Sapore“, scendendo al quinto posto, mentre domina nuovamente Marracash in prima e in terza posizione con “Love” e “Crazy love“.

Quest’ultimo brano risulta essere anche il più passato dalle radio italiane, a dimostrazione di quanto la nuova musica del rapper sia attualmente una delle più apprezzate.

Al secondo posto del brani più venduti e ascoltati troviamo la regina del Natale, Mariah Carey, che in tempo per le festività torna in classifica con la sua “All I Want For Christmas Is You“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Chiara Ferragni svela retroscena della serie “The Ferragne” in una serie di scatti esclusivi

La classifica FIMI torna a regalarci sorprese e i risultati di questa settimana dimostrano come tutto possa cambiare in soli sette giorni.

IL VIDEO DEL CALENDARIO DELL’AVVENTO DI YESLIFE