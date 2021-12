Antonella Clerici è di nuovo in televisione con “E’ sempre mezzogiorno”, cosa è successo in una delle ultime puntate?

“E’ sempre mezzogiorno” è uno dei programmi mattutini più seguiti dove ritroviamo alla conduzione Antonella Clerici, la presentatrice storica della “Prova del cuoco” che nel corso degli anni ha conquistato milioni di fan.

La trasmissione è leggera e accessibile a tutti, una vero successo per la Rai anche se nella puntata dell’8 dicembre 2021 è successo qualcosa di curioso che ha lasciato tutti senza parole.

“E’ sempre mezzogiorno”, la telefonata inaspettata in diretta

Nel corso della puntata dell’8 dicembre 2021, Antonella Clerici ha ricevuto una telefonata inaspettata che ha sbalordito il pubblico e gli ospiti in studio. Dall’altra parte della cornetta si è presentata una signora che a quanto pare non aveva nessuna intenzione di chiamare quel programma.

Sembra che la persona in collegamento fosse intenta a chiamare un altro programma, vale a dire “I fatti vostri”, che va in onda alla stessa ora di “E’ sempre mezzogiorno”. Antonella Clerici si sarebbe accorta dell’errore solo più tardi, dopo averle spiegato il gioco.

“Tagliolini al tartufo nero, io ti dirò gli ingredienti tu mi devi dire quali metti in pentola perché servono per la ricetta o quelli che metti in dispensa perché non servono”, ha affermato la conduttrice e la signora ha risposto: “Io sto giocando per il porcellino, non lo so, con questo non ero preparata”.

“Per il porcellino?”, ha risposto sbalordita la presentatrice. Soltanto in quel momento sia lei che i telespettatori hanno capito che la signora stesse pensando di giocare con “I fatti vostri”.

A “E’ sempre mezzogiorno” ogni occasione è buona per divertirsi, un evento del genere non si era mai presentato ed ha mandato in tilt la Clerici che non sapeva cosa dire. Cosa succederà nella prossima puntata?