La cantante sa come augurare ai propri fan un buongiorno speciale: lo ha fatto anche questa volta regalando un sorriso al suo pubblico

Si è conclusa ufficialmente anche la sua seconda avventura come giudice di X Factor, terminata con la finale di giovedì 9 dicembre. Un ottimo risultato per Emma che ha accompagnato sul podio il suo roaster gIANMARIA, giunto in seconda posizione. Dopo aver passato gli ultimi mesi in quel di Milano proprio per seguire da vicino la preparazione dei suoi artisti, la cantautrice è potuta tornare a casa. Fatto rientro a Roma ha condiviso la sua felicità per essere nuovamente nella propria città. E il buongiorno augurato questa mattina ai suoi fan è una chiara dimostrazione del suo stato d’animo.

Il buongiorno di Emma: “Ecco la felicità”, il sorriso incontenibile

“Quale sarà la prossima avventura?“, una domanda che Emma pone al suo pubblico in conclusione del post che riepiloga l’esperienza vissuta per il secondo anno consecutivo a X Factor. Con l’arrivo delle festività è probabile che la cantautrice decida di prendersi alcune settimane di riposo, in attesa di un 2022 che si aprirà con una nuova, immensa, emozione.

Emma sarà una delle cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo e tornerà a solcare il palco dell’Ariston come artista dieci anni dopo la sua prima vittoria. Prima di allora i suoi fan potranno rivederla anche sullo schermo televisivo e questa volta in veste di attrice. Dal 20 dicembre andrà infatti in onda su Sky la serie diretta da Gabriele Muccino “A casa tutti bene“, dove ritroviamo tra i protagonisti proprio la cantante.

Nonostante abbia appena concluso l’avventura nel talent l’agenda dell’artista continua a essere fitta di impegni e di appuntamenti imperdibili per i suoi fan. Prima però un po’ di meritato relax, come dimostrano gli scatti che ha voluto condividere appena tornata a casa.

Questa mattina, poi, ha voluto regalare un buongiorno speciale con una colonna sonora scelta ad hoc per rispecchiare il suo stato d’animo attuale. “Ecco la felicità” di Cosmo, questo il brano scelto per augurare una buona giornata alla sua Roma e ai suoi followers.

Sebbene cerchi di nascondere il volto e i segni della notte mostra fiera il suo sorriso, a dimostrazione di quanto sia contenta di essere ritornata, finalmente, a casa.

