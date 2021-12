Fabrizio Frizzi ha lasciato ai suoi eredi un’eredità che non ha valore. Nessuno riesce a quantificarla, non ci sono parole.

L’amatissimo conduttore Fabrizio Frizzi è scomparso nel marzo del 2018 a seguito di un’emorragia celebrale. Purtroppo ha lasciato questa terra troppo presto, la sua famiglia, gli amici, il suo pubblico, lo ricordano ancora con molto affretto.

Una persona perbene, che sapeva far del bene. Fabrizio negli anni si è fatto spazio nel cuore degli italiani con gentilezza, simpatica, autoironia e tanta professionalità. Subito dopo la sua scomparsa sono stati molti molto tristi, soprattutto per Stella, la figlioletta avuta dalla seconda moglie Carlotta Mantovan.

Dopo quasi quattro anni dalla sua scomparsa si tirano le somme della sua eredità, il valore è inestimabile.

Fabrizio Frizzi, un uomo ricco che ha lasciato agli eredi qualcosa di preziosissimo

Il patrimonio che il conduttore ha lasciato alla sua famiglia è inestimabile, tutta questa ricchezza l’ha accumulata negli anni, quando appena 18enne iniziò a lavorare in radio e in televisione per delle emittenti del suo paese.

Nei primi anni ’80 Frizzi arriva in Rai, dove ha iniziato a condurre trasmissioni di spicco per il palinsesto Nazionale. Nel tempo è diventato il primo conduttore italiano a portare in televisione le maratone della solidarietà con Telethon, fondazione dedita allo studio di malattie rare.

Possiamo tranquillamente affermare che dopo Pippo Baudo, Fabrizio Frizzi è il conduttore che ha presentato il maggior numero di trasmissioni televisive. Carlotta Mantovan, ex modella, e la piccola Stella, continuano a vivere nel ricordo di Fabrizio che ha lasciato alle sue donne un’eredità incommensurabile.

Dopo qualche anno dalla scomparsa del conduttore, qualcuno si è chiesto a quanto ammontasse la sua eredità. La risposta alla domanda è stata data dal giornalista del quotidiano La Stampa, Alberto Infelise, che ha scritto un libro dal titolo “Fabrizio Frizzi Meraviglioso”.

L’aggettivo meraviglioso era uno dei pochi vocaboli che Frizzi usava con maggior frequenza, per cui la scelta non è casuale. Nel libro si parla anche dell’eredità del conduttore, un lascito dal valore inestimabile per la sua famiglia. Non è possibile quantificare a quanto ammonti realmente in quanto si tratta di un valore immateriale, Frizzi ha lasciato il suo amore, la sua passione, la sua volontà, peculiarità che non valgono tutto l’oro del mondo.

