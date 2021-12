Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip i concorrenti sono stati messi al corrente del prolungamento del programma. Qualcosa ha però destato sospetti

Il momento tanto atteso dai telespettatori del Grande Fratello Vip è arrivato, i concorrenti sono stati messi al corrente del prolungamento del programma. Mediaset ha nuovamente deciso di allungare il reality di alcuni mesi rispetto all’iniziale data pensata per la finale -lunedì 13 dicembre- replicando di fatto quanto accaduto lo scorso anno. La trasmissione condotta da Alfonso Signorini continuerà fino a marzo e la notizia è stata comunicata ufficialmente ai vip nella puntata di venerdì 10 dicembre. Qualcosa ha però insospettito il pubblico.

Svelata la data della finale: Miriana Trevisan la sapeva già. Tutto organizzato?

Nel corso dell’ultima puntata del reality Alfonso Signorini ha svelato ai concorrenti attualmente in gioco la data della finale, annunciando ufficialmente che il reality andrà in onda per altri tre mesi.

Il compito di comunicare la notizia è stato affidato a Giucas Casella e a Miriana Trevisan, incaricati di scartare una busta rossa. Al suo interno avrebbero trovato la data della finale. Un dettaglio ha però catturato l’attenzione del pubblico. La concorrente, ancor prima di aprire la busta ha affermato che secondo lei la finale sarebbe stata il 14 marzo.

Il conduttore si è detto sorpreso del fatto che Miriana Trevisan abbia indovinato l’esatta data: la finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip andrà infatti in onda proprio lunedì 14 marzo. Questo particolare, associato a numerosi discorsi che i concorrenti hanno intavolato nelle ultime settimane, ha insospettito il pubblico. Molti telespettatori credono infatti che i vip fossero già al corrente del loro destino.

Anche le reazioni avute dinnanzi alla notizia non sono sembrate particolarmente genuine, andando ad avvalorare la tesi di molti. Sui social molti utenti hanno condiviso le immagini dello scorso anno quando per la prima volta il reality aveva comunicato ai concorrenti un prolungamento simile. I commenti hanno sottolineato come la reazione del cast della quinta edizione fosse stata nettamente diversa e chiaramente più vera.

Nonostante tutto il pubblico dovrà essere ancora messo al corrente delle decisioni dei concorrenti, che saranno comunicate nella puntata di lunedì 13 dicembre. Chi deciderà di rimanere e chi, invece, deciderà di abbandonare la casa e non accettare il prolungamento?

