“Grande Fratello Vip”. A Manuel Bortuzzo, concorrente dell’edizione attuale del programma, verrà dedicato un film sulla sua vita. Tutte le informazioni al riguardo

Tra i concorrenti che hanno varcato la soglia del “Grande Fratello Vip” lo scorso 13 settembre 2021 spicca senza dubbio Manuel Bortuzzo.

Il giovane, classe 1999, è un nuotatore diventato celebre, suo malgrado, a causa di un fatto di cronaca che ha completamente stravolto la sua vita. Dopo essersi trasferito a Roma, era prossimo a partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 quando il suo sogno si è infranto. Si trovava per caso nei pressi di un pub della capitale; è stato coinvolto in una sparatoria nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019. Un colpo di pistola alla schiena gli ha causato un danno alla spina dorsale costringendolo sulla sedia a rotelle a soli 20 anni d’età.

Manuel Bortuzzo: le prime informazioni sul film dedicato alla sua vita

Manuel Bortuzzo ha scelto di partecipare al “Grande Fratello Vip” per offrire a tutti i telespettatori una nuova prospettiva di come sia la vita per una persona con la sua disabilità. Sta facendo un percorso ineccepibile durante il popolare reality e, a prescindere di come vadano, le cose è sicuramente lui il vincitore morale di questa sesta edizione.

Prima di varcare la soglia della casa più spiata d’Italia, il giovane sportivo aveva pubblicato un libro dal titolo “Rinascere – l’anno in cui ho ricominciato a vincere”, storia dettagliata del tragico episodio che l’ha visto coinvolto e delle sensazioni che ha provato.

Manuel Bortuzzo racconta la difficoltà nello scoprire la diagnosi, le operazioni subite, la riabilitazione, ma soprattutto il desiderio di non abbattersi e di afferrare a piene mani la vita, nonostante quello che gli sia accaduto. Dopo il dolore e la rabbia rimane la determinazione di un giovane uomo di lottare fino in fondo.

Questo sarà il plot principale di un film in lavorazione dedicato alla sua vicenda e che avrà lo stesso titolo del libro scritto proprio da Manuel. A rivestire i suoi panni sarà il talentuoso attore Giancarlo Commare, noto al grande pubblico per la fiction “Il paradiso delle signore”, “Skam Italia” e, ancor più recentemente, per il film del 2021 “Maschile singolare”, con Eduardo Valdarnini e Michela Giraud.

Tra i nomi celebri della produzione troveremo anche Alessio Boni che interpreterà Franco Bortuzzo, padre del caparbio e resiliente atleta. Una volta finite le riprese, il film verrà trasmesso su Rai 1.