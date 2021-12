La cantante romagnola sarà ancora una volta sul palco dell’Ariston a febbraio prossimo, in molti attendono di rivederla nuovamente.

“Sanremo 2022” è in fase di preparazione, le date sono uscite – dall’1 al 5 febbraio – e anche i nomi dei big in gara che si esibiranno sul palco più stimato d’Italia.

Tra questi anche la veterana Iva Zanicchi che dopo la malattia ed il Covid, torna più pimpante che mai per regalare una nuova perla ai fan che la seguono da anni canzone dopo canzone.

La sua ultima apparizione nel 2009 anche se dobbiamo tornare indietro al 1974 con “Ciao cara, come stai?” per vederla trionfare con il premio della giuria in mano.

Molti sperano che il brano portato in gara quest’anno possa essere un nuovo successone, lo spera anche la cantante che però intervistata dal Messaggero ha usato parole di sconforto che hanno lasciato tutti di stucco.

Iva Zanicchi non si trattiene: “Potrebbe essere l’ultima volta!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Sul palco con lei anche due amici di una vita, Gianni Morandi e Massimo Ranieri, altri capisaldi della musica nazionale che hanno fatto ballare generazioni di italiani.

Iva, classe 1940, è però la candidata più matura di tutto il parterre dei cantanti in gara ed intervistata dal Messaggero non ha esitato un attimo ad ammettere una scomoda verità:

“Io quest’anno desideravo proprio esserci. Sa, potrebbe essere anche il mio ultimo Sanremo. Faccio le corna, ma sono pur sempre una signora di 81 anni“.

Ha poi però ammesso anche che per lei si tratta di un’occasione unica che ha accettato con grande felicità personale: “Non smetterò mai di ringraziarlo per avermi presa”, ha concluso riferendosi ad Amadeus che ancora una volta ha creduto in lei e nelle sue capacità di intrattenere il pubblico a casa.