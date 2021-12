Jessica Melena, l’abito da sera emoziona i fan su Instagram. Scollatura profonda e spacco vertiginoso: l’influencer è una visione in rosso

La sua bellezza esplosiva accende le fantasie dei followers, ma non è questa la qualità che la annovera tra le influencer più apprezzate. Semplice e solare, Jessica Melena ha conquistato il pubblico del web attraverso la sua discreta spontaneità, senza mai restituire un’immagine diversa da quella che la rappresenta. Moglie di Ciro Immobile, conosce l’amore della sua vita poco più che ventenne e decide di seguirlo, progettando una famiglia insieme.

Quel colpo di fulmine si trasforma in una relazione felicemente stabile, fino a trovare coronamento con il matrimonio nel 2014, dopo la nascita della prima figlia Michela, e prima di quella degli altri due che seguono, Giorgia e Mattia. Una famiglia esemplare, valore che riveste un ruolo centrale nelle loro vite, come dimostrano anche attraverso l’utilizzo dei social.

Proprio l’influencer condivide con i fan attraverso la sua pagina Instagram non solo impegni professionali: moltissime sono le immagini che la ritraggono insieme ai suoi più grandi affetti, dalle quali traspare una gioia pura e totale. Ma questa volta è lei la sola protagonista del suo ultimo post, nonchè dell’intero web: in abito da sera sfodera il suo irresistibile fascino, conquistando gli utenti.

Jessica Melena incanta di rosso Instagram

Curve mozzafiato, chioma castana, come gli occhi dolci e profondi: sono questi gli ingredienti della straordinaria avvenenza di Jessica Melena, che si rivela per molti irresistibile. Complice il sorriso che non manca mai di splendere sul viso dai lineamenti armoniosi, è senza dubbio tra le “wags” più desiderate d’Italia, come si riscontra nei commenti di seguito ad ogni suo post su Instagram.

La pagina dell’influencer vanta 1 milione di followers, lasciati completamente senza respiro attraverso l’ultimo scatto pubblicato sul social. In abito da sera si mostra in versione elegantissima, in quella che appare la perfetta immagine per annunciare l’arrivo delle feste. L’albero di Natale alle sue spalle compare nella cornice della scalinata, dove appare indossando il vestito rosso come una diva, che si addice al periodo e alla sua bellezza.

Esaltata in ogni dettaglio dalla scelta del capo, che nella tonalità spicca sulla sua carnagione, evidenziando alcuni dettagli che sono inevitabili tentazioni di seduzione. La scollatura profonda sottolinea la procace silhouette, mentre lo spacco vertiginoso offre la visuale sulle sue gambe scolpite.

I fan dell’influencer non possono fare a meno di ammirarne l’immagine, contemplandola nei commenti: “Una divinità greca“, “Sei bellissima“, “Illumini il Natale“.

