“Sei indescrivibile”. Justine Mattera, energia che sprizza da tutti i pori. I figli seguono le sue orme: li avete mai visti? – FOTO

Justine Mattera. L’affascinante showgirl statunitense ma naturalizzata italiana ha trovato nuova linfa nei social network. Su Instagram un tripudio d’immagini magiche

Nata il 7 maggio 1971 a New York, Justine Mattera ha paradossalmente trovato l’America in Italia. L’affascinante showgirl è laureata in Letteratura italiana e inglese alla Stanford University. Negli anni ’90 si era trasferita momentaneamente a Firenze per approfondire i suoi studi e nel frattempo si manteneva come modella e cubista in una discoteca toscana.

È in una di queste occasioni che è stata notata dal produttore discografico e famoso dj Joe T Vannelli che l’ha introdotta nel mondo dello show business. Tuttavia, è stata una caratteristica fisica di Justine Mattera a donarle agli esordi una grande popolarità: la sua impressionante somiglianza con l’iconica star hollywoodiana Marilyn Monroe. L’incontro successivo con il conduttore e autore televisivo Paolo Limiti (divenuto poi suo compagno di vita) ha sancito per lei la consacrazione definitiva sul piccolo schermo.

Justine Mattera: la sua più grande passione è divenuta un “affare di famiglia”

Superato da poco tempo il traguardo dei 50 anni, Justine Mattera mantiene la freschezza di una ragazzina. Si è regalata la sua prima pubblicazione, un’autobiografia dal titolo “Just Me. Quante Vite Ci Stanno In 50 Anni?” (Cairo Editore), in cui racconta se stessa divisa tra i mille impegni delle sue giornate: televisione, famiglia ma soprattutto tanto tanto sport.

“Mi alleno ogni settimana facendo nuoto, corsa e bici. Amo il Triathlon perché è tosto. Lo definisco come l’ultima frontiera del fitness, il massimo della completezza fisica che si può raggiungere” – ha dichiarato in una recente intervista.

La showgirl statunitense è divenuta come molte sue colleghe un’influencer di successo, pubblicando periodicamente su Instagram aggiornamenti sulla sua vita. Attualmente conta oltre 511mila follower. A loro offre una visione a 360° delle molteplici sfaccettature che la descrivono: bomba sexy da un lato ma anche atleta e mamma amorevole.

Dopo la fine del matrimonio con Paolo Limiti, Justine Mattera si è risposata con l’imprenditore Fabrizio Cassata. Con lui ha avuto due figli che oggi sono alla soglia dell’ adolescenza: Vivienne Rose e Vincent.

L’ultimo post pubblicato da Justine Mattera la vede proprio in compagnia dei suoi ragazzi; con tutta la famiglia ha passato una vacanza nel Bormio senza però tralasciare i momenti dedicati agli esercizi fisici.

Ha accompagnato le immagini con questa didascalia: “Dopo una bella sciata, arrampicata, pedalata, nuotata, corsa subito in palestra con pesi, rulli, fitball, elastici, tapis roulant e cyclette. Tutto comodamente in hotel. Io e miei figli ci siamo concentrati sullo stretching e le loro tabelle di esercizi mirati. Alla fine della vacanza ho bisogno di un’ altra vacanza.”

I fan sono ammirati dalla sua perseveranza: “Sei indescrivibile”, le scrive qualcuno. Un altro replica: “Sei la Ronaldo delle donne”, paragonandola al famoso calciatore del Manchester Utd .