Michelle Hunziker si lascia andare: “Lo amavo, ma…”. Eros Ramazzotti come reagirà alla confessione intima?

Certi amori regalano un’emozione per sempre ha cantato Eros Ramazzotti che per certi versi ha dedicato gran parte della sua vita all’ex moglie Michelle Hunziker. Di recente una confessione della conduttrice ha lasciato senza parole.

La storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha fatto e a volte fa sognare milioni di italiani. Una recente confessione della conduttrice televisiva ha lasciato i fan senza parole, chi l’avrebbe mai detto che una cosa simile e così intima fosse stata la causa della fine del loro matrimonio.

Eros e Michelle sono stati in prima pagina sulle riviste di gossip per anni, i due si sono conosciuti ed innamorati agli inizi degli anni 2000, belli, giovani, solari, desiderosi di successo e di vivere senza freni. Lui (cantante) ha dedicato strofe bellissime alla sua anima gemella che in poco tempo è diventata sua moglie e madre di sua figlia Aurora.

In molti si sono chiesti per quale motivo una coppia così affiatata abbia deciso di lasciarsi, il motivo mette i brividi.

Michelle ha confessato un momento molto intimo, non ci sono parole

Eros e Michelle sono due personaggi di successo, sono due persone molto semplici che vivono un rapporto civile ed affiatato per amore di Aurora, ormai più che ventenne. Quando il cantante ha conosciuto la presentatrice erano i primi anni 2000, lei veniva dalla Svizzera ed ha iniziato a lavorare come modella, in poco tempo è arrivata la televisione, ed una volta salita sul treno del successo, Michelle non è più scesa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Grande Fratello Vip”. Manuel Bortuzzo, in arrivo il tributo più grande. I dettagli

Eros appena la vide rimase folgorato ed in poco tempo l’amore è sbocciato. Per quanto possa sembrare una storia d’amore in stile favola, non è stato proprio così. Dopo il matrimonio sono arrivati non pochi problemi, Aurora era nata da poco e Michelle aveva iniziato a seguire un giro di amicizie poco sicuro.

Ultimamente a dire le cose come stanno è stata Michelle, che con dolore ha parlato della separazione. Durante la trasmissione “Verissimo”, in onda su Canale 5, condotto da Silvia Toffanin ha confessato che si è avvicinata ad una setta satanica: “Per controllarmi mi hanno allontanato dagli affetti e fatto leva sulle mie debolezze“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Ilaria D’amico, la sua vita costellata da prove difficili. Il sereno ritornato grazie a lui

Per anni alla conduttrice è stato fatto il lavaggio del cervello: “Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro”.

Una confessione a cuore aperto che ha gelato il sangue nelle vene del pubblico in studio. Sulla vicenda Eros non si è mai espresso in totale sincerità e non è detto che lo faccia ora.

IL VIDEO DEL CALENDARIO DELL’AVVENTO DI YESLIFE.IT