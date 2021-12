Nancy Brilli dopo anni di televisione è scomparsa, vediamo cosa fa oggi e come è cambiata negli anni l’attrice

L’attrice Nancy Brilli ha interpretato diversi ruoli al cinema, per anni è stata una delle attrici più richieste del panorama italiano. La sua bellezza e la sua simpatia hanno fatto breccia nei cuori di tutti. Da diversi anni però la Brilli è scomparsa dalle scene, vediamo allora che fine ha fatto e come è cambiata oggi.

Nancy Brilli come è oggi e cosa fa

L’attrice Nancy Brilli, il cui vero nome è Nicoletta Brilli ha debuttato nel cinema nel 1984 nel film “Claretta” di Pasquale Squitieri. Il regista l’ha scoperta grazie alla figlia Vittoria che andava a scuola con lei. Da quel momento la Brilli non ha più smesso di recitare.

La sua carriera da attrice le ha regalato anche riconoscimenti importanti come migliore attrice ai David di Donatello 1990 e anche ai Nastri d’argento 1990. Il suo ultimo film risale al 2012, “La locandiera” di Carlo Goldoni.

Riguardo la sua vita privata, la Brilli è stata sposata con il collega Massimo Ghini per 3 anni. Successivamente ha avuto una storia con Ivano Fossati e poi con Luca Manfredi da cui ha avuto un figlio. L’infanzia della Brilli non è stata delle migliori, a 10 anni ha perso la mamma e si è trasferita dalla nonna e le zie dove rimase traumatizzata perché la nonna le tagliò i suoi boccoli biondi quasi a zero.

Da quel momento non tornarono mai più belli come prima e per questo lei indossa spesso parrucche. Un’altro suo momento difficile poi lo ha vissuto in età adulta, quando ha scoperto di avere l’endometriosi e successivamente un carcinoma all’ovaio che si è fatta asportare. Di questo ne ha parlato qualche settimana fa in studio a “Verissimo”.

Oggi la Brilli è bellissima e in gran forma all’età di 55 anni. Si gode una vita serena e appagante. Al momento non la vedremo più in tv ma mai dire mai, a volte ritornano. E certamente non potrebbe che far piacere rivedere un’attrice come lei che ha sempre conquistato il pubblico con il suo talento e la sua spontaneità.