Nuova Zelanda Smoke-Free: divieto di fumo a vita per i nati dopo il 2008

Il governo della Nuova Zelanda si dichiara non fumatore per il 2027. Il nuovo piano Smoke-Free prevede la drastica riduzione della percentuale dei fumatori, si stima di definire solo il 5% della popolazione come tabagisti, entro il 2025. Tuttavia, il vero obiettivo dell’ambizioso progetto mira all’eliminazione totale di tabacco, nicotina e sigarette entro il 2027.

La severa legge e il futuro del Paese:

il potenziale aumento dell’economia sommersa

L’esecutivo della Nuova Zelanda è pronto a voltare pagina e a mantenerla pulita. In realtà, il sogno del Paese è già stato avviato: ne è testimone l’aumento progressivo dell’età legale per l’acquisto di tabacco ogni anno per impedire alle generazioni future di fumare, un grande risparmio nel settore sanitario. La nuova legge è rigidissima: divieto di fumo per i ragazzi di età inferiore ai 14 anni. Questi ultimi, classe 2008, non potranno mai acquistare legalmente tabacco: il loro divieto di fumo sarà a vita. Attualmente, l’acquisto di sigarette è vietato ai minori di 18 anni, ma il piano previsto dal ministero della Salute locale prevede l’incremento graduale dell’età a cui il divieto sarà esteso.

L’aumento avverrà di anno in anno. Lo scopo è chiaro: “Vogliamo assicurarci che le persone non inizino mai a fumare.“, ha dichiarato ai media la ministra alla Sanità neozelandese Ayesha Verral. L’ambizioso piano, descritto nel dettaglio sul sito ufficiale del governo, prevede pertanto l’innalzamento della soglia minima per cui si potrà acquistare il tabacco. Se al momento l’acquisto di sigarette è concesso solo ai maggiorenni, la severa legge estenderà il divieto a vita a chiunque sia nato dopo il 2008, rendendo di fatto il fumo del tutto illegale per chi oggi ha meno di 14 anni.

La severa normativa potrebbe avere forti ripercussioni per l’economia del Paese, favorendo il sommerso del grande mercato nero del tabacco.

