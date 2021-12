“Sanremo 2022”, spuntano i nomi dei possibili co-conduttori

Manca sempre meno a “Sanremo 2022” e Amadeus è alla ricerca di un nuovo co-conduttore, chi lo accompagnerà?

“Sanremo 2022” si avvicina e qualche giorno fa sono stati presentati i nomi dei cantanti che si esibiranno sul palco dell’Ariston nella prossima edizione. Amadeus sarà per la terza volta consecutiva il conduttore del Festival e sono tante le novità a cui sta lavorando per sorprendere ancora il pubblico italiano.

I telespettatori sono curiosi di sapere chi lavorerà a fianco del presentatore, visto che Fiorello ha deciso di non partecipare. Sono tante le voci che stanno facendo il giro del web al riguardo, ecco di chi stiamo parlando.

“Sanremo 2022”, chi sarà alla conduzione insieme a Amadeus?

Sembra che Amadeus per questa edizione abbia deciso di circondarsi di volti femminili che possano dare un tocco di classe ed eleganza in più al Festival della musica. Dagospia ha riportato un nome che non è passato inosservato. Stiamo parlando di Alessia Marcuzzi, la conduttrice Mediaset che da qualche mese ha deciso di lasciare il piccolo schermo.

Attualmente si tratta solo di un’indiscrezione visto che nessuno dei due ha confermato o smentito la notizia. Tra i possibili nomi delle donne ci sarebbero anche Miriam Leone e Matilde Gioli. Due attrici, entrambi belle e sensuali, la scelta ricadrà proprio su loro come afferma Dagospia?

Il sito fa anche un altro nome: Matilda De Angelis, anche lei attrice. Insomma Amadeus e gli autori si trovano a dover prendere una decisione importante ai fini della conduzione e della riuscita della trasmissione.

Tra il pubblico c’è chi spera che Amadeus scelga sua moglie Giovanna Civitillo. Anche lei è una conduttrice molto affermata che con la sua bellezza e il suo talento ha conquistato milioni di fan che la seguono anche sui social.