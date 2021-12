Come superare la paura di parlare in pubblico in pochi semplici passi

Avete paura di parlare in pubblico? Non c’è problema, ci sono alcuni segreti che vi aiuteranno a superare questa situazione

Alcune persone sono in grado di parlare in pubblico in totale serenità e con una buona dose di fiducia e sicurezza. Altre invece si fanno colpire dall’ansia e il panico, e in questo modo non sono abbastanza sicuri di sè per salire sul palco ed esprimere i loro pensieri. Ma a questo c’è un rimedio. Scopriamo come fare a combattere questo problema.

Come imparare a parlare in pubblico senza paura

Come primo consiglio, meglio prepararsi una presentazione in anticipo. Scrivere il discorso aiuta ad impararlo meglio e ad essere più sicuri. Poi meglio fare ricerche scrupolose sull’argomento da presentare, in modo che si conosca bene tutto per saperne parlare meglio.

Fare pratica con un amico è uno dei metodi più efficaci per eliminare ogni timore, facendo tanta pratica e ascoltando le critiche dell’amico, tutto sarà più facile. Sapere chi sarà il pubblico è anche un punto fondamentale, conoscerli vi aiuterà a mettere insieme le idee in maniera più semplice. Un’altro aiuto potrebbe essere quello di sostituire i pensieri negativi con quelli positivi.

Meglio aiutarsi scrivendo sulla carta qualche appunto. Essere ottimisti poi è fondamentale, pensare positivo può ribaltare la mentalità e attenuare l’ansia di parlare in pubblico. Visitare lo spazio in cui si terrà il discorso, aiuta a costruirsi un’immagine più sicura. Alimentarsi con cibi sani riduce lo stress, meglio evitare il caffè. Riposare bene aiuta moltissimo nella gestione dello stress e dell’ansia. Mangiare bene durante il giorno è altrettanto utile.

Anche gli abiti poi sono un punto importante, meglio mettersi addosso qualcosa con cui ci si senta a proprio agio. Continuare poi a fare tanta pratica anche davanti allo specchio, e se si ha qualche dubbio non esitare a parlarne con qualcuno. Arrivare presto al proprio discorso è meglio, almeno è possibile controllare che tutto sia apposto.

Esercitarsi anche prima del discorso aiuta a ridurre i livelli di adrenalina. Ricordarsi di andare in bagno prima della presentazione e bere acqua per mantenere l’idratazione e non rimanere con la gola secca. Rimanere sempre nel punto in cui si mostra la presentazione per essere consapevoli dello spazio intorno. Avere sempre una copia di sicurezza de discorso per ridurre l’ansia che qualcosa vada storto.

Meglio portare sempre presentazione con immagini in modo da distrarre il pubblico e non vere gli occhi sempre puntati addosso. Interagire con il pubblico in maniera amichevole. Essere amichevole con lo sguardo. E provare con dell’umorismo, sempre meglio essere se stessi nei limiti. Se camminare vi da più tranquillità non abbiate paura di farlo. Regolare la propria voce parlando chiaramente. Con questi accorgimenti l’ansia si ridurrà notevolmente.