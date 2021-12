“Ballando con le Stelle”, dopo Raimondo Todaro un altro addio. La stoccata ardente di Selvaggia Lucarelli

“Ballando con le Stelle”. Il talent show di danza dedicato ai vip perde un altro storico protagonista. Tra commozione e lacrime, arriva una frecciatina di Selvaggia Lucarelli

L’attuale edizione di “Ballando con le stelle” è segnata da colpi di scena e grandi addii. Ancor prima che si alzasse il sipario su uno dei talent show più seguiti e longevi della tv di stato, i fan sono stati travolti, infatti, dall’inaspettata notizia dell’abbandono di Raimondo Todaro che ha preferito lasciare Milly Carlucci per un’altra grande Signora del piccolo schermo, Maria De Filippi, portando la sua professionalità ad “Amici” sulla rete concorrente Canale 5.

Ieri, durante la consueta puntata del sabato sera di “Ballando con le stelle”, un altro colpo al cuore è stato inferto da uno dei ballerini più amati che ha annunciato il suo addio.

“Ballando con le Stelle”: l’annuncio inaspettato di Simone Di Pasquale

Puntata di forti emozioni quella di ieri, sabato 11 dicembre, a “Ballando con le stelle”. Simone Di Pasquale, ballerino noto per la sua partecipazione al programma di cui ha vinto la primissima edizione nel 2005 in coppia con Hoara Borselli, appende le scarpette al chiodo.

“Ho fatto il mio tempo, dopo 16 anni potrebbe essere l’utima esibizione” – ha detto durante lo svolgimento della gara televisiva. “Mi piacerebbe poter ballare tutta la vita ma non è possibile. Il mio legame con questo programma è totale”.

Simone Di Pasquale partecipa quest’anno al fianco di Bianca Gascoigne. Ha concluso il suo intervento dicendo: “Mi piacerebbe poter chiudere con una finale. Non è che non lo voglio più fare, lo farei per tutta la vita ma c’è un tempo per tutto e bisogna accettare i cambiamenti. Questa è un’altra fase”.

Non è mancata la stoccata finale di Selvaggia Lucarelli, la giudice più piccantella di “Ballando con le stelle”, probabilmente indirizzata proprio a chi ha lasciato lo show prima di lui: “Quando altri se ne sono andati ho stappato lo champagne, nel tuo caso sono triste. Hai sempre valorizzato al massimo tutte le ballerine che avevi a fianco”.

