Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme: la frase compromettente che incastra i due ex

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si ritrovano grazie ad una frase in comune: i dettagli compromettenti postati sui social.

La storia d’amore tra la modella argentina, Belen Rodriguez e l’hairstylist, Antonino Spinalbese sembra essere giunta agli sgoccioli dopo gli ultimi avvenimenti intercorsi.

I due, secondo fonti di gossip vicino ai genitori di Luna Marie già si sarebbero allontanati a causa di qualche incomprensione di troppo. Sarebbe bastata una piccola scintilla di rabbia per far vanificare un rapporto che sembrava destinato ad andare a gonfie vele per il resto dei loro giorni.

L’assenza di Antonino dalle foto e le videoclip pubblicate dalla showgirl è un serio campanello d’allarme che non lascia spazio a repliche. Belen, in questo periodo è impegnata a fare del proprio meglio dal punto di vista professionale.

Proprio da quì potrebbe essersi riaperta la ‘pista’ d’amore che riporta tutti indietro nel tempo. L’allusione a Stefano De Martino è un esempio eclatante in tal senso: vediamo come i due si sarebbero riavvicinati in maniera piuttosto incisiva a giudicare dai piccoli ma significativi gesti

Belen e Stefano mai così vicini: il post sui social dice tutto

In molti si chiedono quale fosse la scintilla che ha riacceso le speranze di un clamoroso avvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Le circostanze che ruotano attorno alla vita privata di entrambi palesano una certa perplessità. I due volti noti della tv nazionale tendevano sempre a restare sulle loro, anche se il riscatto dai pianti e le sofferenze di Belen era un ‘piatto’ fin troppo succulento per non coglierlo al primo momento.

Ora che i tempi sono più maturi e la modella argentina si è quasi definitivamente allontanata dall’ultimo grande amore, che ha portato alla luce la piccola, Luna Marie, la situazione sentimentale sembra abbia preso una piega a ritroso, tendendo a trovare conforto nelle vicende passate che tanto fecero male alla sorella di Cecilia.

In vista del Natale, la showgirl dall’alto della sua bontà e generosità, anche per i rapporti lavorativi intrattenuti nel recente passato ha regalato di pugno suo un oggetto del marchio personalizzato ad Elisabetta Franchi.

La celebre stilista nello scartare il presente è rimasta incuriosita da una frase che vi si celava all’interno.

Alcuni followers, al momento del post condiviso sul profilo personale della stilista hanno riconosciuto la familiarità del messaggio. Si tratta di una citazione religiosa che Stefano De Martino ha impresso a mò di tatuaggio sulla gamba destra.

Unica differenza? Mentre la targhetta del regalo è tradotta in italiano, il mosaico sull’arto del ballerino è inciso in lingua spagnola.

Insomma un mero dettaglio quello della scrittura, diversamente dai pensieri dei fan più intimi dell’ex coppia, ai quali non è sfuggito il clamoroso abbinamento.

Basterà questa frase simbolica a convincere tutti che tra Stefano e Belen possa risplendere il ‘sole’ esattamente come una volta? Sono attesi ulteriori sviluppi sul ‘caso’.

