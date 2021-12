Charlotte Casiraghi fa tremare il Principato, Charlene messa all’angolo. E’ la svolta definitiva?

Charlotte Casiraghi fa perdere colpi a Charlene, quel dettaglio non è passato inosservato. Tutta l’attenzione mediatica è su di lei, ma cosa sta succedendo?

Il Principato di Monaco negli ultimi giorni è sotto i riflettori, gli scandali non finiscono mai ed ora Charlotte Casiraghi fa tremare Charlene che probabilmente verrà messa in un angolo per sempre.

L’attenzione mediata è rivolta tutta su Charlotte che non fa nulla per nascondere la soddisfazione. Nel frattempo Charlene (moglie di Alberto) si trova sempre in Sudafrica, lontano da casa e dagli affetti a causa di un grave problema psicofisico.

Charlotte nominata Regina di bellezza 2021

La bellissima Charlotte Casiraghi è stata eletta prima della classifica delle Royal Girls come Reginetta di bellezza 2021. Figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi ha saputo grazie al suo segreto di bellezza sbaragliare la concorrenza.

Nemmeno Kate Middleton o Meghan Markle l’hanno battuta e figuriamoci la tanto discussa Charlene, che sicuramente avrà appreso la notizia.

La principessa ha battuto tutte a suon di semplicità, quella bellezza naturale che da sempre l’ha caratterizzata è stata premiata per meriti ed onori. Siamo abituati a vedere Charlotte senza make-up o con i capelli quasi in disordine.

Lo stile da ragazza della porta accanto non l’ha sfoggiato solo in estate ma anche ad eventi mondani ai quale ha preso parte, come ad esempio la sfilata primavera/estate 2022 di Chanel. Quello che però l’ha resa coraggiosa è stato il taglio netto alla folta chioma castana, un caschetto in stile anni ’90 è stato il colpo di grazia per tutte le rivali.

Charlotte è l’emblema del fascino intramontabile, per sua fortuna sul suo volto vive la nonna Grace Kelly, icona di stile e di eleganza. La principessa inoltre si è guadagnata il titolo tanto ambito anche per lo stile di vita minimal che conduce, niente fronzoli o cose troppo elaborate, la semplicità viene prima di ogni cosa.

