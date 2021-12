Chiara Ferragni ha condiviso una serie di fotografie su Instagram in cui è sulla neve: la nota influencer si gira e offre una visuale del suo didietro.

Chiara Ferragni è sicuramente l’influencer più famosa d’Italia. Qualsiasi cosa faccia, la nativa di Cremona divide le folle. I contenuti che pubblica online sono di ogni tipo: tra video-sponsorizzazioni, pubblicità a marchi noti, fotografie in cui mostra il suo fisico e filmato in cui si diverte con Fedez e i loro figli, non manca proprio niente.

La Ferragni, poco fa, ha intrigato i suoi followers pubblicando una serie di fotografie sulla neve. La classe 1987 indossa un pantalone strettissimo e ha la bellissima idea di girarsi, mettendo quindi in primo piano il suo didietro marmoreo. I fan lo hanno subito notato e lo hanno sottolineato proprio nello spazio dedicato ai commenti.

Chiara Ferragni, serie di foto sulla neve: didietro in primo piano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Per Chiara è tempo di vacanze natalizie: ormai ci siamo, le festività sono vicinissime. La sexy influencer è andata a rilassarsi in uno splendido paesaggio montano, precisamente a Courmayeur. Quest’ultima è una delle zone sciistiche più famose del mondo. La 34enne indossa una tutina super stretta che mette in mostra anche i suoi lati bollenti.

Nella prima immagine della serie, la Ferragni si gira completamente e si mette di schiena, piazzando quindi il suo marmoreo didietro proprio in primissimo piano. “Io quando vado sulla neve sembro una cantina vivente”, ha scritto un utente riferendosi al fatto che la bella Chiara sfoggia un outfit da modella e ha diamanti come orecchini. “Sei la mia bionda preferita”, ha scritto invece un fan visibilmente innamorato di lei.

Chiara è ovviamente al centro dei riflettori ogni singolo giorno, ma in questo periodo ancora di più: è uscita su Prime Video la serie dal titolo ‘The Ferragnez’, che narra ovviamente la vita della famiglia composta dalla Ferragni e da Fedez.

