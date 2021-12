Fabrizio Frizzi, il messaggio dalla donna che più lo amava: “Sei nel mio cuore”. La FOTO è commovente

Di recente, l’amatissima conduttrice televisiva ha postato un messaggio strappalacrime dedicato a Fabrizio Frizzi: “Sei nel mio cuore”

Un uomo dalle mille risorse e dal cuore d’oro, sempre in grado di regalare un sorriso ai milioni di telespettatori che non si perdevano neanche uno dei suoi appuntamenti televisivi. Questa l’immagine di Fabrizio Frizzi scolpita nella memoria del pubblico di Rai 1. Il conduttore, scomparso tre anni e mezzo fa, è stato il volto dei più seguiti programmi della rete, nonché di svariate iniziative benefiche che lui stesso si impegnava a promuovere con grande entusiasmo.

Benvoluto e stimato da tutti i suoi colleghi, Fabrizio è stato recentemente ricordato da una persona a lui molto vicina. Si tratta di una delle donne che lo hanno amato di più in tutta la sua vita.

Fabrizio Frizzi, il messaggio dalla donna che più lo amava: la FOTO è commovente

La donna che, nelle scorse ore, ha postato una dolcissima dedica rivolta a Fabrizio Frizzi è proprio Mara Venier. La padrona di casa di “Domenica In”, che ha lavorato per molti anni accanto al conduttore scomparso, lo ha voluto ricordare in occasione di una serata evento che si terrà proprio quest’oggi, domenica 12 dicembre.

“Caro Fabrizio, domani presenterò la grande serata di Telethon e tu non ci sarai… Tu che mi hai voluto accanto cinque anni fa“: queste le parole di Mara Venier a ridosso della “Festa di Natale” di Telethon. “Ti penso amico mio… sei nel mio cuore“, ha chiosato la conduttrice, lasciando trasparire tutto il proprio affetto per il presentatore scomparso.

Nella foto, Mara e Fabrizio sono l’uno al fianco dell’altra durante uno degli eventi Telethon condotti in coppia. La loro prima serata al timone dell’iniziativa benefica risale all’11 dicembre 2016, come affettuosamente ricordato dalla Venier all’interno del post.

Lo scatto non ha potuto evitare di commuovere i followers. “Era la bontà in persona“, “La Rai siete voi“, “Fabrizio nel cuore di tutti“: queste le dolcissime parole degli utenti in relazione alla foto, che nel giro di poco tempo è divenuta virale sul web.

