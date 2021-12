“Stasera ci si diverte”, Flora Canto il vestito regge a malapena, curve esplosive: lo zoom non è necessario – FOTO

Flora Canto, meglio nota come Lady Brignano scalda il cuore dei followers di Instagram cin una scollatura d’altri tempi: che spettacolo!

La moglie del più noto artista teatrale, Enrico Brignano ha fatto ancora una volta scalpore nel cuore impavido dei followers, letteralmente scatenati nei commenti dell’ultima pubblicazione su Instagram.

Flora Canto è l”insegnante’ perfetta del buon umore e della felicità in generale, a giudicare dalle espressioni del viso. I due vip formano una coppia vincente, modello assoluto per chiunque faccia dell’amore, il sentimento per eccellenza attorno al quale tutto ruota.

Nel corso della sua carriera ha rivestito diversi ruoli da protagonista sul piccolo schermo. Da tronista di Uomini e Donne a showgirl desiderata da tanti volti maschili emergenti, tra cui Filippo Bisciglia.

Oggi Flora vive un’intensa e limpida storia d’amore con il grande comico, Brignano, autore di performances teatrali sulla Rai, che hanno contribuito a rendere le sue ambizioni ancor più appetibili

Flora Canto abbaglia il web con una scollatura profonda: i dettagli bollenti

