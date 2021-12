Gigi D’Alessio, LDA rivela tutto sul divorzio dei suoi genitori

Luca D’Alessio, in arte LDA, è nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Per la prima volta, oggi ha deciso di parlare in televisione del divorzio tra la mamma e il padre Gigi

Sono trascorsi oramai diciotto anni da quando l’ultimo figlio di Gigi D’Alessio e la moglie Carmela è venuto al mondo, e da lì al momento in cui hanno deciso di divorziare, è passato veramente poco. Luca D’Alessio (ad oggi in arte LDA) era davvero molto piccolo quando si è ritrovato ad assistere ai litigi tra i suoi genitori e poi alla separazione, che ha portato la mamma e il papà a vivere in due città diverse e a passare sempre meno tempo insieme a loro due insieme. Oggi, ad Amici di Maria De Filippi, ha deciso di vuotare il sacco.

LDA ad Amici parla del divorzio tra Gigi D’Alessio e la moglie Carmela: “Non è stato facile”

In occasione della gara di cover, LDA si è esibito con “Un attimo ancora“, cambiando le parole della canzone e scrivendoci sopra delle barre dedicate ai suoi genitori. Ricorda di un Natale in cui era molto piccolo, sua madre era seduta a destra e suo padre alla sua sinistra, e quello fu il regalo più bello che gli abbiano mai fatto da quando è venuto al mondo.

Ha raccontato che non è stato facile crescere con due genitori divorziati, dividere il proprio tempo per passarne un po’ sia con un genitore che con l’altro, quindi ha deciso di raccontare il dolore che ha provato da bambino in questa situazione. Ci ha tenuto poi a precisare di aver superato tutto crescendo e di aver capito che lasciarsi in certi casi è il gesto migliore che si possa fare nei confronti dei propri figli.

Luca, infatti, in questi mesi nella scuola ha dimostrato di essere molto legato ad entrambi i suoi genitori e di non avere niente da ridire su nessuno di loro due.

IL TG DI YESLIFE.IT, 11 DICEMBRE 2021