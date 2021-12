Giulia Valentina in lingerie infiamma Instagram. Curve in primo piano per l’influencer, sensualità senza limiti: fan attoniti

Una laurea in Economia, bellezza fuori dagli schemi e tanta ineguagliabile ironia: questi gli elementi del successo crescente di Giulia Valentina. Ad un passo dal totalizzare l’ambito milione di followers, l’influencer si attesta tra i personaggi più seguiti sul web. Merito della proposta social, curata in tutti i dettagli, a partire dallo stile perfetto che non solo indossa, ma permea ogni esperienza da lei condivisa. A partire dai viaggi, sua profonda passione, che la porta a scoprire luoghi nuovi e sorprendenti, ispirando i fan. Ma il forte impatto visivo delle sue immagini riguardano qualsiasi atmosfera. Quella degli ultimi scatti riguarda il periodo natalizio, in un sublime benvenuto alle festività. In lingerie infiamma il social, senza perdere la sua contraddistinta raffinatezza: la sua sensualità conquista inesorabilmente tutti.

Giulia Valentina, la sua versione più sexy di sempre

Nonostante l’immagine straordinariamente attraente, Giulia Valentina non ama ostentare le sue doti estetiche. Una bellezza acqua e sapone, che rifiuta il perfezionismo dei filtri. Anche il make up, seppur rimanendo un grande alleato, resta circoscritto nell’area degli accessori, lasciando spesso ammirare i suoi lineamenti nella loro naturalezza. Proprio come negli ultimi scatti, che accolgono le festività natalizie in una caldissima atmosfera.

L’albero di Natale elegantemente addobbato con tanto di luci accese, la neve che si intravede fuori dalla finestra: tutto è perfetto nella cornice che esalta la sensualità ineguagliabile dell’influencer. Nel primo scatto posa indossando un body di pizzo nero trasparente ultra scollato, che ne esalta il décolleté esplosivo.

Segue un completino in rosso con tanto di kimono abbinato, tonalità anche dell’ultima proposta. Il cardigan di lana bianco si apre e lascia contemplare la sua silhouette mozzafiato, che totalizza un tripudio di like.

