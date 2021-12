Le Donatella, Giulia non smette di dare spettacolo. I fan non si contengono e volano super complimenti. Il video sta facendo morire tutti.

Come sempre Le Donatella riesco ad attirare l’attenzione, nel bene o nel male si parla sempre di loro. Nell’ultimo periodo, grazie al loro profilo Instagram, seguito da 1,4 milioni di follower, stanno sfatando tutti i miti della perfezione.

Spesso e volentieri le vediamo senza trucco, con la pancetta, la cellulite e le occhiaie in bella mostra, così com’è una donna normale. Gli stereotipi della perfezione sono già belli che andati per Le Donatella, che cercano di infondere autostima e sicurezza a tutte le donne che le seguono.

Il video di Giulia è un buongiorno casto ma rovente allo stesso tempo

Giulia da il buongiorno ai suoi fan, il video mette k.o. milioni di fan mentre lo scatto successivo strappa qualche sorriso in una fredda domenica di dicembre. L’intento di Giulia è molto semplice, comparare una finta realtà ad una vera realtà: “DOMENICA MATTINA INSTAGRAM ( con lancio del ginocchio) VS LA MIA REALTÀ DELLA DOMENICA MATTINA

Video 1 : io che ho provato a darvi un Buongiorno pieno di sensualità con scarsissimi risultati perché mi è partito il ginocchio ( l’audio conferma ) in più NON mi sveglio MAI così la mattina. FOTO 2 : eccomi questa sono IO”, scrive per rafforzare il concetto.

La cantante si mostra con un completino intimo bianco molto sexy ed audace, il perizoma le attraversa delicatamente le natiche e l’allegria è contagiosa. Per quanto si mostri anche in una versione vera di se i commenti sono milioni: “Serve trasparenza nella vita” scrive un fan che apprezza l’idea. “Sei sempre bellissima, sia prima che dopo”, commenta qualche altro.

Milioni di cuoricini si fanno spazio tra fila piene di commenti ed apprezzamenti. Giulia ha colpito ancora e l’ha fatto nel modo giusto.

Finalmente qualcuno che dice le cose come stanno. Finalmente qualcuno che mostra la realtà per quella che è. Finalmente qualcuno che non vive di illusioni.

