“Sei sbalorditiva”, Martina Colombari l’apertura a “V” lascia tutti a bocca aperta: spettacolo puro – FOTO

Martina Colombari sbaraglia la concorrenza delle donnine del web con un primo piano di assoluto valore: bellezza intramontabile!

L’attrice ed ex conduttrice televisiva, Martina Colombari ha fatto venire i brividi lungo la schiena in seguito all’ultima pubblicazione sui social network.

La moglie di Billy Costacurta, opinionista sportivo di Sky Sport non vuol sapere di deporre le ‘armi’ di una bellezza che affascina come ai vecchi tempi. Dal 1991 ad oggi dopo aver conquistato lo scettro di visibilità ai massimi livelli sul piccolo schermo, Martina non ha avuto più rivali.

Qualche suo fan denuncia ancora qualche piccolo cambiamento di un aspetto fisico che resta di spessore elevatissimo. “Te lo dico con tutto il cuore, cerca di mangiare…” commenta a freddo qualche suo fan intimo, il quale vorrebbe che la showgirl non venga sopraffatta dalle presunte sofferenze nascoste agli occhi e alle orecchie di tutti.

In attesa di conoscere eventuali sviluppi da questo punto di vista, la maggior parte dei fan non nota grandi trasformazioni e preferisce vedere il meglio di una corporatura ancora in stato di grazia

Martina Colombari fulmina il web con un primo piano pazzesco: fa ancora la differenza

