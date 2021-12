10…9…8… ancora no?! Eppure con il tubino di paillettes indossato da Martina Colombari siamo già in pieno spirito di veglione del 31 dicembre: un abito così luminoso ed è subito allegria da festeggiamenti pre-Capodanno!

Se qualcuna di voi finora è stata in dubbio sull’outfit perfetto per Capodanno, ecco arrivare Martina Colombari a metter fine ad ogni dilemma: ci regala l’ispirazione di cui avevamo bisogno per il vestito adatto al prossimo party del 31 dicembre.

Per una notta assolutamente magica, non possiamo non indossare il tubino di paillettes che l’ex Miss Italia ha sfoggiato sul suo profilo Instagram.

Ma al di là della vicinanza delle Feste dell’ultimo mese dell’anno, sono proprio le tendenze moda Autunno Inverno 2021 2022 a volere rigorosamente paillettes, cristalli e glitter. Il mondo del fashion vuole gridare il sentimento di rinascita che ci accomuna e lo fa attraverso una rivalsa del singolo, permettendo a tutte noi di emergere ed esprimere il desiderio di tornare a far festa fino all’alba.

Un abito di paillettes non incarna perfettamente queste sensazioni?

Paillettes e nonchalance, così si esprime l’attrice e conduttrice italiana sul social network fotografico. Un matrimonio romantico tra lo spirito natalizio e l’abito iconico ed elegante per eccellenza, il tubino.

Quello indossato da Martina è firmato Genny e il gioco di colori compone un check pattern, richiamato anche dal rosso delle décolletées con il dettaglio di una rosa sulla punta.

L’abito scopre le gambe della modella contribuendo a rendere più sensuale la già estrema femminilità del vestito, caratterizzato da uno scollo a U e delle luminose maniche lunghe.

Acconciatura dal sapore vintage e rossetto completano questo incantevole outfit assolutamente da replicare sotto le Feste.

