CNapoli-Empoli, le pagelle e il tabellino della partita tra la squadra di Luciano Spalletti e quella di Andreazzoli.

Il Napoli, dopo le fatiche in Europa League (è arrivata la qualificazione alle fasi finali della manifestazione grazie alla vittoria con il Leicester), ospita l’Empoli allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri hanno una ghiotta occasione, dal momento che la Juventus ha pareggiato a Venezia e il Milan ha pareggiato con l’Udinese.

Pronti via e la squadra di Luciano Spalletti perde subito pezzi: Zielinski ha problemi di respirazione e chiede il cambio. Gli azzurri non giocano in modo fluido e non riescono a creare grattacapi all’Empoli. Anzi, gli ospiti sono più pericolosi ed Ospina evita con intelligenza il gol degli avversari.

Nella seconda frazione, il Napoli sblocca il risultato con Juan Jesus. L’arbitro annulla tutto subito per fuorigioco. L’Empoli, quindi, passa in vantaggio con Cutrone sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Gli azzurri reagiscono ma la bella giocata di Petagna si stampa sul palo.

Il match termina così, con l’1 a 0 in favore dell’Empoli. Sconfitta pesante per il Napoli che arriverà con il morale sotto i tacchi per il big match di domenica prossima. Volano i toscani, che salgono al settimo posto in classifica. In questo campionato esagerato, la banda di Andreazzoli ha già demolito diverse big.

Napoli-Empoli pagelle e tabellino

Napoli (4-2-3-1): Ospina 6, Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 5.5, Juan Jesus 5.5, Mario Rui 6, Demme 6(63′ Anguissa 5.5), Zielinski s.v(22′ Insigne 5), Lozano 5.5(63′ Politano 6), Ounas 5.5, Elmas 5.5, Mertens 5(63′ Petagna 6). All. Spalletti

Empoli (4-3-1-2): Vicario 6.5, Stojanovic 6, Ismajli 6.5, Luperto 6, Parisi 6.5, Henderson 6 (64′ Haas 5.5), Stulac 6(64′ Ricci 6), Zurkowski 6, Bajrami 5.5(64′ Di Francesco 6), Cutrone 7, Pinamonti 6. All. Andreazzoli

Reti: Cutrone (E)

Il Napoli, nella prossima partita di campionato, volerà a San Siro per sfidare il Milan nel big match della 18esima giornata. L’Empoli, invece, giocherà prima con il Verona in Coppa Italia e poi con lo Spezia in campionato.