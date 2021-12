Grande spavento per Silvia Toffanin che si è trovata a gestire una situazione davvero difficile. Il gelo in studio ha reso tutto più tetro.

Durante la trasmissione “Verissimo” in onda su Canale 5, condotto da Silvia Toffanin, oltre alle innumerevoli emozioni, il pubblico presente e la stessa conduttrice hanno vissuto attimi di terrore.

Siamo abituati a vedere Silvia piangere di dolore ma anche di gioia, non ha mai nascosto le sue emozioni e non ne ha mai fatto mistero, ma così impaurita non l’abbiamo mai vista. Tutti hanno temuto per la vita di un ospite che ha accusato un malore in studio.

Tutto è bene quel che finisce bene, ma che spavento!

Come sempre Silvia Toffanin invita moltissimi ospiti nella sua trasmissione in onda sulla rete Mediaset, ogni volta riesce a trasmettere moltissime emozioni grazie ai vari personaggi che si raccontano dinanzi le telecamere.

La conduttrice, da anni è diventata un punto di riferimento a “Verissimo”, purtroppo però il programma verrà sospeso dal 19 dicembre fino all’anno nuovo per le vacanza natalizie ed i fan non hanno gradito la pausa forzata.

Silvia però, per farsi perdonare, è prontissima a regalare ancora uno spettacolo di qualità a tutti gli affezionati.

Di recente il pubblico italiano ha assistito ad un’intervista ad un ex tronista di “Uomini e Donne”, programma in onda su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Questa persona è stata ospite di Silvia Toffanin e prima dell’intervista accede l’irreparabile.

La protagonista della vicenda è la bellissima Teresa Langella, che prima dell’intervista si è confidata con il suo pubblico: “Mi ha colpito un attacco d’ansia. Mi ha colto un forte attacco d’ansia che non sono riuscita a gestire, ma che non vogliamo assolutamente mostrarvi. Ho vissuto un’ora difficile”.

L’ex tronista ha parlato con Silvia Toffanin delle molestie sessuali subite da parte di un chirurgo plastico che le ha rifatto il seno. Teresa ha raccontato che improvvisamente si vide la polizia in casa che la informava dell’indagine in corso sul medico in questione reduce di alcune denunce per molestie sessuali.

“Non ho mai avuto il coraggio di raccontare questa storia perché mi vergognavo. Mi sentivo in colpa, soprattutto quando ho preso consapevolezza di tutto”. Riferisce Teresa a “Verissimo” per poi concludere dicendo: ” “Quando è arrivato il poliziotto, sono crollata. Decido di denunciare e scopro di non essere l’unica a dire di aver subito molestie da questo dottore”.

