Bimba di un anno muore a causa di un malore, tragedia per una famiglia

Accade a Siracusa, una bimba di un anno e dieci mesi muore dopo essere stata colta da un malore improvviso mentre giocava con la sorellina. Si indaga su quali possano essere state le cause

Una terribile tragedia quella che è accaduta oggi nel siracusano, dove una bambina di un anno e dieci mesi è morta in seguito ad un malore di origine sconosciuta. Secondo una prima ricostruzione la piccola stava giocando insieme alla sorellina quando colta da malore sarebbe svenuta.

Immediato prima l’intervento dei genitori e poi quello tempestivo dei soccorsi per cercare di rianimarla. Purtroppo l’intervento è risultato inutile in quanto per la bambina non c’è stato nulla da fare.

Bimba colpita da un malore di origine sconosciuta, inutili i soccorsi

La bambina stava giocando con la sorellina quando è stata colta da un improvviso malore che le è risultato fatale. Restano ancora sconosciute le possibili cause del malore; per tentare di comprendere quali siano state le cause del decesso è stata disposta l’autopsia sul corpo della piccola bambina.

La Procura di Siracusa ha infatti subito aperto un’indagine per fare luce sul caso. I genitori, di origini marocchine, sono stati interrogati a lungo dai carabinieri per tentare di ricostruire l’accaduto. Stando a quando affermato dalla madre la bambina ultimamente aveva dei piccoli problemi di salute, episodi vari di vomito ed un raffreddore che stavano trattando con terapia antibiotica. Oltre a ciò la bambina stava apparentemente bene e non aveva accusato altri malori. I genitori hanno confermato proprio che fino al momento del malore la piccola stava serenamente giocando con la sorellina.

E’ stata subito disposta l’autopsia sul corpo della piccola per capire cosa possa essere successo, quale fosse l’origine del malore accusato dalla bimba e quali le cause del decesso. Una terribile domenica per questa famiglia di origini marocchine e residente ormai da anni a Rosolini, in provincia di Siracusa. Un normale pomeriggio di gioco finito in tragedie in un modo che nessuno poteva aspettarsi e per cause che restano ancora incerte. Sarà adesso compito dell’autopsia e della Procura di Siracusa di risolvere il caso e dare le meritate risposte alla famiglia.