In lingerie ed al naturale, tra velature da togliere il fiato, la bellissima Beatrice Valli indossa tutti i segreti per delle fiammanti festività.

Nata sotto il focoso segno dello Scorpione in quel di Bologna, la modella ventiseienne Beatrice Valli inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione ad “Uomini e Donne“. Dopo essere approdata nel ruolo di tronista, e sin da subito con successo, nel programma cult di Canale 5, Beatrice diventa man mano un importante punto di riferimento per il pubblico femminile.

Particolarmente amata grazie alle sue attività in rete, quanto per la tua infinita naturalezza, Beatrice adora sfoggiare di giorni in giorno sempre nuovi look. E spesso presentati da lei stessa, e con la giusta costanza, in un mood rigorosamente “acqua e sapone“. L’ultima serie di scatti, invece, diverrà quest’oggi per i suoi spettatori: “un sogno ad occhi aperti“.

“Spettacolari” Beatrice Valli osé tra le luci di Natale, in lingerie è lei la luce più calda delle feste

