Auto si schianta contro il guardrail: morto un ragazzo di 17 anni, feriti altri due giovani

Un ragazzo di 17 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale sulla statale 131 a San Sperate (Sud Sardegna), feriti altri due giovani.

Un morto e due feriti, tutti giovanissimi. Questo il tragico bilancio dell’incidente stradale avvenuto durante la scorsa notte lungo la statale 131 nel territorio di San Sperate, nella provincia del Sud Sardegna. A perdere la vita un ragazzo di 17 anni che viaggiava su un’auto, insieme ad un 21enne ed un 16enne, rimasti feriti non gravemente. La vettura, per cause ancora da accertare avrebbe sbandato e si sarebbe poi schiantata contro il guardrail. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i soccorsi del 118 e la Polizia Stradale.

Sud Sardegna, auto si schianta contro il guardrail sulla statale: morto un ragazzo di 17 anni, due feriti

Un ragazzo di soli 17 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, ha perso la vita la notte scorsa, tra sabato 11 e domenica 12 dicembre, in un incidente sulla strada statale 131 a San Sperate, comune nella provincia del Sud Sardegna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cacciatore perde la vita durante una battuta di caccia: la tragica dinamica dell’accaduto

La vittima, secondo le prime informazioni, come riporta la redazione locale de L’Unione Sarda, si trovava a bordo di una Ford Fiesta, condotta da un 21enne e su cui viaggiava anche un ragazzo di 16 anni. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il conducente avrebbe perso il controllo dell’utilitaria che, dopo aver sbandato, si è schiantata contro il guardrail. Un impatto molto violento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Crolla la palazzina in centro città: si cercano persone tra le macerie

Sul luogo dello schianto si sono precipitati i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118, ma per il 17enne era ormai troppo tardi. I sanitari hanno potuto solo appurarne il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo. Gli altri due ragazzi a bordo dell’auto, scrive L’Unione Sarda, sono rimasti feriti non gravemente e trasportati in codice rosso in ospedale.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto agli accertamenti e ai rilievi del caso per determinare con esattezza la dinamica e le cause del tragico sinistro.

IL TG DI YESLIFE, LE PRINCIPALI NOTIZIE DEL GIORNO – IL VIDEO