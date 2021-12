Wanda Nara ha condiviso uno scatto in cui indossa un costume ad un pezzo spettacolare: seno di fuori, zoom obbligatorio!

Wanda Nara è una delle showgirl più apprezzate e seguite sui social network. La nativa di Buenos Aires continua a lasciare il segno su Internet condividendo scatti al limite del legale in cui mette in mostra il suo fisico monumentale. Per la classe 1986 non è stato un momento facile: suo marito Mauro Icardi ha avuto un flirt con un’altra donna, la China Suarez.

La vicenda ha sollevato un polverone mediatico senza precedenti e ci sono emittenti che seguono 24 ore al giorno gli aggiornamenti. Lo scorso 9 dicembre, in occasione del suo 35esimo compleanno, le cose sono sembrate alquanto normali: nelle foto di rito dinnanzi alla torta, c’erano tutti i membri della sua famiglia (compreso Maurito). Wanda, comunque, continua a bloccare Instagram con una facilità imbarazzante: anche oggi, la showgirl e modella ha pubblicato uno scatto che ha mandato in visibilio il suo bacino d’utenza.

Wanda Nara, il costume copre poco e niente: décolleté di fuori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Sei bona in tutte le FOTO”, Anna Tatangelo in camicetta trasparente e reggiseno nero. Il davanzale è clamoroso

Wanda, nell’immagine postata quest’oggi sul suo profilo, ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi followers: la nativa di Buenos Aires indossa un costume che copre poco e niente. Il suo balcone fuoriesce quasi totalmente: la visuale è indimenticabile mentre lo zoom è d’obbligo.

Anche lo stacco di coscia è un qualcosa di inaudito mentre la sua posa fa sognare gli ammiratori. La sexy influencer pone il suo sguardo verso l’orizzonte e porta le sue mani sui fianchi. Il post, in meno di un’ora, ha raccolto 136mila likes e numerosi commenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Una Stragno**a”, Sara Croce immortalata di spalle. La visuale a cui non potrai resistere.. – FOTO

Secondo alcune indiscrezioni, Wanda sta trattando con un club per riportare Maurito in Italia: per il noto ‘The Sun’, la Juventus vorrebbe rinforzare il reparto offensivo con l’ex capitano dell’Inter.

IL METEO DI YESLIFE, LE PREVISIONI DEL 12 DICEMBRE 2021