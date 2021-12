La bellissima showgirl ha pubblicato un post dove ha presentato il nuovo arrivo in casa sua. E’ di una bellezza disarmante e i fans sono in delirio. Nessuno se lo aspettava!

Aida Yespica è una delle modelle più amate in Italia. La splendida venezuelana oggi è alla soglia dei quarant’anni ma la sua bellezza non si è affievolita col tempo. Sono quasi vent’anni che il nostra Paese l’ha accolta e la ama per il suo fascino e carisma.

Aida Yespica ha un figlio, Aaron, nato dalla sua relazione con l’ex calciatore Matteo Ferrari ma purtroppo per una serie di situazioni il loro rapporto non è semplice.

Il ragazzo vive a Miami con il padre ma neanche quest’anno la showgirl potrà trascorrere le vacanze di Natale insieme a lui, come ha rivelato in un’intervista: “Siccome sono venezuelana per poter entrare in America ho bisogno del visto. E mi hanno detto che per poterlo ottenere dovrò aspettare il marzo del prossimo anno”.

Aida Yespica allarga la famiglia

In arrivo in casa Yespica un nuovo cucciolo tutto da coccolare. Si tratta di un cagnolino che le terrà compagnia per le prossime festività che sarà costretta a trascorrere senza il suo amore più grande: il figlio Aaron.

In questo ultimo post ha condiviso tre scatti in sequenza dove bacia e abbraccia il suo cagnolino.

Dai commenti si deduce che si tratti di una femminuccia: “E’ bellissima”, “Tutta da coccolare”, “Siete un ritratto magnifico: tu e lei“, le scrivono i suoi numerosissimi followers che si scatenano con una miriade di commenti e like.

La bellissima modella si trova in vacanza in Veneto, più precisamente ad Asiago dove si gode qualche giorno di puro relax con la sua cagnolina.

