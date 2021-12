Quella tra Alex e Soleil (e Delia) è diventata una vera e propria soap opera. A distanza di poche ore dalla decisione di accettare o meno il prolungamento, è accaduto qualcosa di importante

Alex Belli e Soleil Sorge sono senza ombra di dubbio due dei concorrenti più discussi di questa edizione del Grande Fratello Vip. L’attore di Centovetrine è entrato all’interno della casa promettendo che avrebbe fatto il bravo, essendosi sposato pochi mesi fa. Il suo cammino si è incrociato con quello della ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sono diventati molto amici e poi è nato qualcosa in più, un qualcosa che ha portato sua moglie Delia Duran a provare una gelosia immensa nei confronti di quest situazione.

Alex e Soleil si baciano: ma non è niente come sembra

Soleil negli ultimi giorni ha cominciato a dubitare della sincerità di Alex, e oggi l’attore ha provato ad avere un chiarimento con lei. Hanno provato a parlare in giardino, alla luce del sole e davanti a tutti, e mentre lui le ripeteva per l’ennesima volta di credergli, lei si è avvicinata a lui e lo ha coinvolto in un bacio decisamente molto passionale.

Alla fine del bacio, però, lei gli ha rivelato di aver finto con lui in quel momento esattamente come lui ha fatto con lei dall’inizio del programma. Alex è scoppiato in lacrime nel momento in cui ha realizzato di essere stato lui a cascare in una trappola questa volta e di aver apertamente tradito sua moglie, alla luce del sole.

Dunque Soleil questa volta non ha dubbi, Alex con lei ha finto tutto il tempo. Saranno stati i suoi genitori a metterla in guardia dopo la telefonata che ha fatto con loro nella giornata di ieri?

