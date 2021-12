“Che bambolina”. Cecilia Rodriguez, camicia scollata e FOTO mozzafiato

Cecilia Rodriguez sempre più bella: l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram toglie il fiato e ha fatto record di likes

Cecilia Rodriguez è una delle donne più amate del mondo dei social. La sua carriera è cominciata quando era molto giovane ed è arrivata in Italia, in seguito al successo di sua sorella Belen che per anni è stata una delle showgirl più esplosive della nostra televisione. Non è stato facile per Cecilia togliersi di dosso la nomina di “sorella di”, ma alla fine è riuscita ad intraprendere una strada tutta sua e a conquistare una grande parte del pubblico, soprattutto quando nel 2017 ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip.

Cecilia Rodriguez, una esplosione di sensualità: sempre più bella

