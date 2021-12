Belen Rodriguez ha postato uno scatto in cui indossa un intimo che stordisce: la showgirl mette in mostra il suo fisico da dieci e lode.

Belen Rodriguez sta vivendo un momento complicato dal punto di vista personale. Nonostante la nascita di Luna Marì, secondo alcune indiscrezioni è naufragato anche il rapporto con Antonino Spinalbese. Gli indizi social sono tantissimi: da tempo non ci sono contenuti in cui figurano insieme.

Nonostante ciò, l’argentina non ha mai smesso di condividere contenuti incandescenti e roventi sui social network. Anche in questa freddissima sera di metà dicembre, la nativa di Buenos Aires ha postato uno scatto in cui indossa un intimo strepitoso, con uno dei glutei davanti all’obiettivo.

Belen Rodriguez, intimo spettacolare: glutei davanti all’obiettivo

Belen Rodriguez, in intimo, è inebriante. I contenuti che l’argentina posta online sono sempre da capogiro, ma quando decide di svestirsi è davvero un qualcosa di irresistibile. Nella fotografia di oggi, la sua sensualità è ai massimi livelli. Lo spot per il noto marchio di abbigliamento intimo infiamma il web, facendo salire le temperature a dismisura.

Il corpo della nativa di Buenos Aires è sempre un’opera d’arte: subito dopo la gravidanza, la 37enne è tornata in splendida forma. Il gluteo sinistro, piazzato proprio davanti all’obiettivo, manda in subbuglio Instagram. I commenti sono come al solito diversissimi tra loro: c’è chi la ama alla follia, c’è chi la elogia per la forza che nel crescere i suoi figli, ma c’è anche chi la critica aspramente.

Una scritta sta letteralmente mandando in tilt il web. Belen ha aperto un regalo in cui c’è scritta una frase dedica, che curiosamente è quella tatuata sul corpo di Stefano De Martino. Possibile un incredibile ritorno di fiamma tra i due? Ai posteri l’ardua sentenza.