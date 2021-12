I dolci di Natale regionali, quali sono le ricette tradizionali da Nord a Sud

Ogni anno a Natale si portano sulle tavole i vari dolci tradizionali di ogni regione italiana, anche quest’anno vedremo le tipiche ricette

I dolci sono un punto fondamentale del Natale, rappresentano la nostra cultura da regione e regione. Infatti ogni luogo da Nord a Sud ha la sua ricetta e tradizione per i dolci delle festività natalizie. Scopriamo quali sono i dolci più famosi e apprezzati a Natale. Non si parla solo di panettone e pandoro, ma di vere e proprie torte e biscotti tipici.

I dolci natalizi da regione a regione in Italia

Il pandoro fatto in casa è una tradizione che appartiene al veneto. Il panettone poi è tradizionalmente lombardo, ma si è esteso a tutta Italia come il pandoro. Tuttavia da luogo a luogo può variare il contenuto, infatti ci sono panettoni ripieni di creme al pistacchio, cioccolato, crema, marmellata e alcuni invece solo con uvetta e canditi. Ci sono poi dolci tradizionali come la torta di Natale spoletina, tipica dell’Umbria.

È una sorta di strudel di mele che però contiene mandorle, uvetta e molto altro, tra cui il liquore Alkermes. Troviamo poi il parrozzo, che sarebbe un pane rustico dei pastori abruzzesi. È un dolce soffice e delicato coperto dal cioccolato, era considerato il pane dei contadini. Abbiamo poi gli struffoli, il dolce di Natale tipico della Campania.

In realtà si mangiano anche a Pasqua e Carnevale. Si tratta di piccole palline di pasta fritta e sono cosparse di miele e confettini colorati. In Puglia invece hanno le cartellate, dolci tradizionali fatti di pasta arrotolata e fritta e poi irrorate con mosto cotto o miele. Il Lazio hanno il pangiallo romano, una palla fatta di frutta secca, canditi e cioccolato. La tradizione vuole che sia preparato il giorno del solstizio d’inverno.

In Sardegna hanno invece i sebadas, che sono dolcetti di pasta fritta ripieni di formaggio e poi irrorati anche loro con del miele. In Toscana, hanno i cavallucci senesi, realizzati con impasto consistente di farina, noci, canditi e spezie. Vanno pucciati nel Vinsanto. In Emilia-Romagna hanno invece la spongata, una crostata ripiena con la frutta secca e marmellata di mele cotogne.

C’è poi il tronchetto di Natale piemontese, un dessert fatto a rotolo di pasta biscuit farcito con cioccolato e ricoperto di ganache. In Fruili Venezia Giulia hanno la gubana che è una chiocciola di pasta lievitata farcita. In Liguria invece c’è il pandolce, con la frutta secca e gli aromi tipici del natale.

In Basilicata ci sono i calzoncelli fritti, sono fatti di pasta sfoglia con farina di grano e farciti con crema di castagne. In Calabria invece hanno i petrali, dolci di pasta frolla ripieni di frutta secca, vino cotto, canditi e glassati. In Sicilia ci sono i buccellati invece, dolci di pasta frolla farciti con fichi secchi, mandorle e cioccolato.