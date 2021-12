“L’Eredità”, un cambiamento simile non si era mai visto. E’ davvero una svolta storica, questa ventata d’aria fresca era necessaria.

La televisione così come i suoi programmi è in continua evoluzione, i contesti si evolvono così come i tempi. Rai 1 ha deciso di cambiare e dare una ventata d’aria fresca al fortunato programma de “L’Eredità”, condotto da Flavio Insinna.

Il pubblico è già su di giri, nessuno avrebbe mai pensato ad un cambiamento simile che per fortuna è arrivato, ma vediamo di cosa si tratta.

Da domani ci sarà un professore in studio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Insinna (@flavioinsinna_)

Una rivoluzione simile non si era mai vista nello studio de “L’Eredità”, il fortunato programma in onda su Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Da lunedì, alle ore 18.50 ci sarà un professore, oltre alla solita professoressa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Vite al Limite”. A causa del suo peso non ha potuto nemmeno dire addio alla madre morente. Una storia sconvolgente

Si tratta di Andrea Cerelli che affiancherà la già nota Samira Lui. Il professore ha 29 anni, è nato a Busto Arsizio (Varese) ed una decina di anni fa ha cominciato a lavorare nel mondo della moda. Si è traferito a New York per alcuni anni per poi ritornare nella sua amata Italia.

Finalmente anche il gentil sesso sarà accontentato nel poter ammirare un bellissimo ragazzo che arricchirà le puntate quotidiane. Questa senza dubbio è una novità senza precedenti, il programma ormai in onda dal lontano 2002 conta all’attivo 4.700 puntate.

Questa è la prima volta che un professore entra nel programma, sicuramente ne vedremo delle belle. Il pubblico femminile già lo ama e come biasimarlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Domenica In”, Mara Venier sconcertata dall’annuncio dell’ospite: “È caduta ed è piena di ematomi”. Terribile

Attualmente sta andando in onda la ventesima stagione, quest’anno ad accanire il pubblico al quiz show c’è anche un nuovo gioco «Cambia – Aggiungi – Leva», inoltre è stata data la possibilità al pubblico da casa di poter giocare e vincere tantissimi premi.

Come sempre il padrone di casa, Flavio Insinna, sa mettere a suo agio concorrenti e colleghi, siamo certi che sarà così anche domani, quando il professore Andrea Cerelli farà il suo ingresso trionfale negli studi Rai.

IL TG DI YESLIFE, LE PRINCIPALI NOTIZIE DEL GIORNO – IL VIDEO