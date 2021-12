Gabriele Greggio, il figlio di Ezio, chi è? La sua carriera è nello spettacolo

Il conduttore ha due figli molto amati che però raramente sono al centro del gossip, uno dei due però potrebbe prendere le sue redini vista la vocazione innata

Quando di nomina Ezio Greggio salta subito in testa il collegamento con “Striscia la Notizia” dove il conduttore ha fatto fortuna negli anni accanto sempre al suo braccio destro Enzino Iacchetti.

Se da stasera Ezio sarà nuovamente su Canale 5 alla conduzione del giornale satirico, meno sappiamo invece della sua vita privata che nel tempo ha cercato sempre di mantenere nel massimo del riserbo. Lo showmen ha così lasciato la strada spianata ai figli, Gabriele e Giacomo, nati dalla relazione con la ex moglie Isabel Bengochea con la quale ha passato 20 anni della sua vita.

I due uomini ormai sono persone affermate nel lavoro ma poco considerati dalle riviste patinate che invece si focalizzano molto di più sulla figura del padre, volto amatissimo da molte generazioni di fan.

Di Giacomo sappiamo che è Direttore Associato Vendite a Londra e nel 2013 ha co-fondato EcoSweep, mentre di Gabriele possiamo dire che con buona probabilità seguirà le orme di Ezio visto la strada che ha intrapreso. Conosciamolo meglio e capiamo la sua vocazione.

Gabriele Greggio cosa fa nella vita? Non ci crederete

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ezio Greggio (@ezio_greggio)

Ha 27 anni il secondo genito del conduttore di Canale 5, vive attualmente a Londra come il fratello dove studia all’University of the Arts London, prima di allora però aveva seguito anche un corso di recitazione a New York.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Antonino Cannavacciuolo, la confessione assurda dello chef: cosa deve fare per mantenersi

Come il padre infatti Gabriele ha ereditato il dono della comicità e la voglia di stare sul palco è indiscussa per lui, come possiamo leggere nella descrizione presente nella sua bio Instagram: “Attore e rapper based in London”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Belen Rodriguez: il dettaglio segreto che la tiene unita a Stefano De Martino. Non tutti lo conoscono ma è in bella mostra

Fisico longilineo e muscoloso legato dal pugilato che pratica in modo professionali da molti anni. Come il padre ha una luce arguta e spigliata negli occhi che catturano l’osservatore e lo iniettano di un fascino estremo.

Pelle olivastra e un ciuffo ribelle che gli dona un’aria sbarazzina ma intrigante. Gabriele ha la giusta indole e la predisposizione per fare strada nel mondo della televisione e del cinema, e noi ci auguriamo presto di vederlo accanto al padre magari in qualche lavoro congiunto a quattro mani.

IL VIDEO DEL CALENDARIO DELL’AVVENTO DI YESLIFE.IT