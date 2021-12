“GF Vip”, prima la tensione, poi il dialogo e la dichiarazione. Si tratta di due uomini che alla fine si abbracciano

Una serata importantissima quella di oggi per il “Grande Fratello Vip”. Questa sera, in diretta, Alfonso Signorini chiederà ad ogni concorrente se restare o lasciare la casa. Tutti i concorrenti sapevano che l’avventura sarebbe durata fino ad oggi ma dopo la comunicazione del prolungamento del reality fino al 14 marzo, ogni inquilino può decidere se andare via o restare.

Due i nomi che sembrano più che certi per l’abbandono, Aldo Montano e Manuel Bortuzzo. Ci sarebbe un terzo concorrente che potrebbe lasciare, anche se per lui c’è ancora il forse, Davide Silvestri.

“GF Vip”, la dichiarazione e l’abbraccio

Proprio per Davide Silvestri è arrivata nella casa la dichiarazione inaspettata. Una confessione che ha sciolto gli animi e ha riportato il sereno. Si tratta di Alex Belli, persona alla quale il giovane, cugino di Kekko Silvestre, leader dei Modà, si è molto legato nella casa.

Alex e Davide seppur molto complici hanno discusso in merito al rapporto che l’attore di “Centovetrine” ha intrapreso con Soleil Sorge. Per Davide non ci sono scuse, anche se l’attrazione non è fisica ma solo mentale, è pur sempre un tradimento.

Belli porta avanti la sua tesi, l’amore che lui prova per l’influencer è “un’alchimia artistica”, un amore così grande che va oltre a quello che ci può essere normalmente tra un uomo e una donna. E così improvvisamente, mentre i due parlano, il marito di Delia fa una confessione che lascia Davide di stucco.

“Mi sono innamorato di te” l’esternazione detta senza peli sulla lingua da Belli. Questo per dire che il bene ed il feeling che lui sente con l’attore di “Squadra Mobile” è fortissimo. “Ci troviamo su una lunghezza d’onda molto alta” ha aggiunto precisando meglio il concetto.

“Tesoro la connessione artistica che ho con te è più alta anche di quella che ho con Soleil. Cosa intendevo quando ho detto a Sole che mi ero innamorato di lei?” ha spiegato Alex.

“Direi che è una definizione di amore molto alta, difficile da capire. Un amore che va oltre tutto, non le cose tra ragazzini ‘io sono tua, tu sei mia’”. Alla fine i due gieffini si sono chiariti e si sono abbracciati.

