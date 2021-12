“GF Vip” arriva un messaggio ambiguo nella casa: scoppia il panico

Il GF Vip è stato prolungato fino a marzo e, per questa occasione, i ragazzi hanno ricevuto dei messaggi dai propri cari: così anche le Principesse Selassie

Anche questa sesta edizione del GF Vip è stata prolungata e stavolta Alfonso Signorini ha deciso di battere il record dello scorso anno, perché finirà due settimane più tardi della quinta edizione. Per questa occasione, e soprattutto perché si stanno avvicinando le feste di Natale, i concorrenti hanno ricevuto un incoraggiamento a rimanere dalle loro famiglia e anche gli auguri per le feste. A sostenere le Principesse Selassie è Clarissa, che ha inviato un videomessaggio davvero molto cripto che ha mandato in crisi Lucrezia.

GF Vip, le Principesse ricevono un messaggio da Clarissa: Lucrezia va in crisi

Clarissa ha deciso di incoraggiare le sue sorelle a continuare questa esperienza, ma per Lulu ha avuto un messaggio specifico che non lascia posto ai fraintendimenti: le ha ripetuto più volte di continuare questo suo percorso da sola. Di recente infatti Lulu si è riavvicinata a Manuel, i due sono tornati insieme per la terza volta e questo ritorno di fiamma ha allarmato Clarissa, che fuori dalla casa avrà visto un po’ di video che riguardano Manuel.

Il nuotatore, infatti, ha parlato più volte male di Lulu e in molti vedono male questo riavvicinamento e temono che la sua sia soltanto una strategia per andare avanti all’interno del programma. Clarissa però non ha potuto dire altro e le sue parole hanno comunque gettato nello sconforto Lulu, che ha parlato con Manuel chiedendo a lui dei chiarimenti.

Domani sera andrà in onda una nuova puntata del programma e tutto ciò che Lulu può sperare, al momento, è di rivedere sua sorella per capire cosa sta succedendo fuori.

