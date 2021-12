“GF Vip”, succede l’incredibile la domenica mattina. Dopo la festa è il caos e la concorrente perde le staffe. Non ci vede dal nervoso

Week end impegnativo al “GF Vip”. Un sabato ed una domenica quelli appena trascorsi che hanno attirato le attenzioni del pubblico. Si è fatto festa sabato con Valeria Marini che ha deciso di festeggiare il “Grande Fratello” con “Happy Birthday GF” cantata a cappella e accompagnata al piano da Alex Belli.

Esibizione super sexy per la Valeriona nazionale in un mini dress dorato e poi un’esplosione di applausi ed un canto all’unisono. Poi cena, festa in piscina e tanto divertimento. Insomma serata goliardica nella casa più spiata d’Italia. E la mattina dopo? La furia impazzita della concorrente che massacra tutti.

“GF Vip”, la domenica mattina inizia male

Una domenica turbolenta quella di ieri al “GF Vip”. La giornata non è iniziata per niente bene e Katia Ricciarelli, senza freni, si è lasciata andare ad uno sfogo pazzesco. Al suo risveglio la casa era a soqquadro.

Dopo la festa del sabato sera quasi nessuno aveva messo in ordine. Tra balli, divertimento ed euforia non tutti i concorrenti hanno sistemato e la soprano è andata su tutte le furie. Non è una novità per l’ex moglie di Pippo Baudo che ha già avuto modo di far vedere la sua verve con sfoghi e litigi.

Nella domenica mattina però è una furia. Il caos regna sovrano nella casa e lei questo non può proprio tollerarlo. Lei per i suoi compagni non ha belle parole e molto arrabbiata tuona: “Siete zozzi e basta!”.

A sostenerla questa volta c’è anche Manila Nazzaro che, innervosita, dice a gran voce che se rimarrà nella casa non vorrà mai più vedere una cosa del genere. E così, insieme, Katia e Manila chiedono al GF di far uscire fiori i nomi dei concorrenti che, in casa, non collaborano mai nel fare le cose così da chiarire la situazione e mettere tutto nero su bianco.

Insomma giorno nuovo ma problemi vecchi. La questione dell’ordine e la pulizia si ripete ancora una volta nella casa più spiata d’Italia.

